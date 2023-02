Dillinger Franziskanerinnen suchen dringend Pflegekräfte für "Seniorinnen-WG"

Plus Im Schwesternpflegeheim des Klosters St. Clara im ehemaligen Dillinger Krankenhaus sind wegen des Personalmangels dringend benötigte Plätze unbelegt.

Ältere Klosterschwestern brauchen, wenn sie gebrechlich werden, wie andere Menschen ebenfalls Pflege. Weil es zu wenig Fachkräfte gibt, bleiben derzeit dringend benötigte Plätze im Schwesternpflegeheim St. Clara im ehemaligen Dillinger Krankenhaus unbelegt. Die Franziskanerinnen Martina Schmidt und Clara Mende haben deshalb eine pfiffige Anzeige gestaltet. Adressaten sind potenzielle Pflegekräfte, die Lust auf Ungewöhnliches haben. Der Arbeitsplatz: "Eine klösterliche Seniorinnen-WG, in der es freundlich, fröhlich, fromm zugeht." Diese Wohngemeinschaft gehört zur Pflegestation mit 30 anerkannten Plätzen.