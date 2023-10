Dillinger Franziskanerinnen und Regens Wagner– eine starke Partnerschaft

Seit 1847 setzen sich Ordensfrauen aus dem Dillinger Kloster für Menschen mit Behinderung ein. Auch heute gestalten die Schwestern das Leben in den Einrichtungen mit.

Das Fest des heiligen Franz von Assisi (4. Oktober) ist Anlass, auf die Ordensfrauen zu blicken, die durch ihren Dienst für Menschen mit Beeinträchtigung Dillingen und die Einrichtungen von Regens Wagner zu Stätten der Karitas gemacht haben und machen. Die Dillinger Franziskanerinnen, gegründet 1241, führten lange ein Leben in Armut, Gebet und gelebter Nächstenliebe. 1774 beauftragte der Augsburger Bischof die Schwestern mit dem Volksschulunterricht für Dillinger Mädchen. Diese Aufgabe rettete die Gemeinschaft über ihre Aufhebung 1805 in der Säkularisation: 1827 stellte König Ludwig I. von Bayern (1786–1868) das Kloster mit dem Auftrag wieder her, die Bildungsarbeit für Mädchen fortzusetzen. Die Franziskanerinnen taten dies; dafür, und für andere Zwecke, gründeten sie ab 1843 Filialen und selbstständige Klöster in Schwaben, Altbayern, der Oberpfalz, Franken, Baden-Württemberg und der Pfalz sowie in den USA, Brasilien und Indien.

Unterstützt von Johann Evangelist Wagner (1807–1886), damals Professor an der Dillinger Hochschule sowie Beichtvater und Berater der Franziskanerinnen, erklärten sich 1843 der Konvent und seine Meisterin Sr. Theresia Haselmayr (1808–1878) „mit Vergnügen bereit“, die Mädchen der „Taubstummenschule“ am Lauinger Lehrerseminar künftig im Kloster zu unterrichten. Dafür wurden die Ordensfrauen Maximiliana Messerer (1823–1867) und Udalrika Baustel (1827–1883) in München zu Gehörlosenlehrerinnen ausgebildet. Die 1847 eröffnete Schule wurde 1855 in Zusammenarbeit mit Wagner um eine „Versorgungsanstalt“ ergänzt.

Die Franziskanerinnen überzeugten Regens Wagner

1869 gründete Wagner, nun Regens des Dillinger Priesterseminars, in Glött ein Heim für Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung. Deren Betreuung und Pflege wollte er zunächst den Barmherzigen Schwestern übertragen, die im Dillinger Hl. Geist-Spital die Krankenpflege ausübten. Doch die Franziskanerinnen sagten: „Können es diese, warum nicht auch wir?“, und überzeugten den Regens, ihnen die „Kretinenanstalt“ anzuvertrauen. Noch in zehn weiteren Einrichtungen führten sie das von Wagner begründete Sozialwerk für Menschen mit Beeinträchtigung fort.

Im Nationalsozialismus wurde das Lebensrecht behinderter Menschen infrage gestellt, doch die Schwestern setzten sich mit aller Kraft dafür ein, die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen vor Verfolgung zu schützen. Als der NS-Staat im Zweiten Weltkrieg zwangsweise Lazarette, Umsiedlerlager und Hilfskrankenhäuser in die „Anstalten“ einquartierte, nahmen die Franziskanerinnen sich auch der darin untergebrachten Menschen an. Die Ordensfrauen konnten diese Herausforderungen nur durch hohen Einsatz und mit Unterstützung durch Mutterhaus und Kongregation bewältigen.

Weltliche Mitarbeitende tragen den franziskanischen Geist weiter

Nach dem Krieg setzten die Franziskanerinnen die Arbeit für Menschen mit Beeinträchtigung fort. Durch neue fachliche Qualifikationen, etwa in Sonder- und Heilpädagogik sowie Heilerziehungspflege, brachten sie die „Wagner’schen Anstalten“ und die Behindertenarbeit voran. Bei steigendem Bedarf an Einrichtungsplätzen ging die Zahl der Franziskanerinnen ab den Sechzigerjahren zurück. Viele Jahrzehnte hatten die Schwestern die Häuser allein geführt und geleitet. Nun trugen zunehmend weltliche Mitarbeitende das Erbe Wagners im christlich-franziskanischen Geist weiter. Letztlich wurden infolge des Schwesternmangels sogar Konvente, beginnend mit Glött und Holnstein, aufgelöst: ein massiver Einschnitt für die Einrichtungen, ihre Standorte und vor allem die Menschen dort, die den Schwestern eng verbunden waren.

Johann Evangelist Wagner hatte den Franziskanerinnen nicht den Besitz, aber die Leitung und Führung seiner Gründungen übertragen und ihnen Wohnung und Versorgung in den „Anstalten“ zugesichert. Nach seinem Tod machten Wachstum und Weiterentwicklung des Werks die Präzisierung des Verhältnisses von Schwestern und Stiftungen notwendig. In den „Wagnerschen Wohltätigkeitsanstalten“ hatten seit 1913 die Generaloberin der Dillinger Franziskanerinnen, die Oberin der „Taubstummenanstalt“ Dillingen und die Oberin der jeweils betreffenden Einrichtung neben dem Direktor Sitz und Stimme im Verwaltungsrat. Die Sonderstellung Dillingens beruhte unter anderem auf der Funktion als Verwaltungssitz und Ausbildungsstätte für Schwestern in den „Wagner’schen Anstalten“.

Zum 1. September 1973, also vor 50 Jahren, wurde die große Deutsche Provinz der Dillinger Franziskanerinnen in die Provinzen Maria Medingen und Bamberg sowie die Regens-Wagner-Provinz aufgeteilt. Durch letztere Körperschaft wurde das Verhältnis der in den Einrichtungen von Regens Wagner tätigen Schwestern zu den Stiftungen von ihrer Ausbildung bis zu ihrer Versorgung im Alter auf eine rechtliche Basis gestellt.

Weil die Zahl der Franziskanerinnen an sich und bei Regens Wagner weiter sank, wurden die drei Provinzen zum Jahreswechsel 2021/22 wieder zur Deutschen Provinz vereinigt. Damit ist die Geschichte zwischen Schwestern und Regens-Wagner-Stiftungen nicht zu Ende: Das Sozialwerk sorgt weiterhin mit für den Unterhalt der Ordensfrauen, die ihr Leben ganz oder teils dem Dienst für Menschen mit Behinderung widmeten, und weiterhin sind Schwestern in Entscheidungen und Leben bei Regens Wagner eingebunden: So sind die Generaloberin der Dillinger Franziskanerinnen, zu der am 9. August dieses Jahres Sr. Elisabeth Schneider gewählt wurde, und die Provinzoberin der Deutschen Provinz, derzeit Sr. Martina Schmidt, „geborene“ Mitglieder des Stiftungsrats der Regens-Wagner-Stiftungen. Vor allem aber bereichern bis heute bei Regens Wagner Dillingen, Hohenwart, Lauterhofen, Lautrach, Michelfeld und Zell derzeit insgesamt 73 Schwestern durch ihr Da-Sein, ihr Gebet und ihre Arbeit das Leben von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in den Einrichtungen und darüber hinaus.