Dillingen

12:00 Uhr

Dillinger Grüne: Mit Spaßfaktor in die Europawahl am 9. Juni

Plus Mit einem „Europa-Pub-Quiz will der Kreisverband der Grünen Interesse wecken und Wissen testen. So kommt die Veranstaltung im Dillinger Chili an.

Von Hans Gusbeth

Europafrage 1: Wie viele Abgeordnete hat derzeit das Europaparlament? Antwort am Schluss des Artikels – bitte nicht gleich googeln.

Europa soll „auch Spaß machen“. Dieser Meinung sind zumindest die Dillinger Grünen wenige Wochen vor der Europawahl. Doch Europa und die Europäische Union sind für viele Menschen nach wie vor ein Rätsel. Warum also nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und statt „langen Reden“ ein Quiz zum Thema veranstalten. Mit einem solchen „Europa-Pub-Quiz“ könne man den Spaßfaktor hochhalten und in der Kneipe selbst eine trockene Wahlveranstaltung „spielerisch“ gestalten. Vielleicht gilt das auch für einen trockenen Zeitungsartikel. Deshalb...

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen