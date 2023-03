Dillingen

07:30 Uhr

Dillinger Hörgeräteakustiker: "Hören und Verstehen sind zwei Paar Schuhe"

Plus Welttag des Hörens: Die Technik, die in Hörgeräten steckt, wird immer besser. Ein Hörakustiker erklärt, warum man dennoch mit dem Hörtest nicht warten sollte.

Von Christina Brummer

Draußen vor dem Fenster wird gebohrt. Oder gehämmert. Oder gesägt. Jedenfalls ist es laut. Was für einen Normalhörenden anstrengend sein kann, ist es für Hörgeschädigte erst recht: Ein Gespräch führen, wenn es im Hintergrund lärmt. Etwa zehn Millionen Menschen in Deutschland sind schwerhörig. Ab 50 Jahren nimmt die Hörleistung bei vielen ganz automatisch ab. Doch, sagt Joachim Wolf, Hörakustikermeister in Dillingen, fängt das schlechte Hören bei manchen schon deutlich früher an. Die kleinen Helfer im Ohr schaffen inzwischen aber ganz schön viel. Manche können sogar Hilfe rufen.

