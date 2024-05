Dillinger Kegel-Casino: Brandstifter legt keine Rechtsmittel ein

Der Mann, der unter anderem für den Brand im Kegel-Casino in Dillingen verantwortlich ist, nimmt das Urteil an. Er muss für neun Jahre in Haft.

Der Prozess hat für Aufsehen nicht nur im Landkreis Dillingen gesorgt: Ein 39-jähriger Familienvater wurde vergangene Woche vom Landgericht Augsburg zu insgesamt neun Jahren Haft verurteilt, weil er mehrere Feuer gelegt hat. Der größte Brand war der des Kegel-Casinos in Dillingen, dabei entstand ein Schaden in Millionenhöhe. In dem mehrtägigen Prozess blieb der Mann bis zuletzt bei seiner Aussage, unschuldig zu sein.

Am Donnerstag ist nun die Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln beim Landgericht abgelaufen. Wie Hubert Probst, der Rechtsanwalt des verurteilten Mannes, auf Nachfrage erklärt, werde sein Mandant gegen das Urteil nicht vorgehen. Damit ist es rechtskräftig. Der Familienvater wird also die kommenden Jahre in Haft verbringen.

Der Angeklagte im Brandstifter-Prozess hatte sogar versucht, zu fliehen

In der Zwischenzeit ist auch klar: Er muss nicht, wie ursprünglich berichtet, zwölf Jahre ins Gefängnis, sondern neun. Das Landgericht hat in seinem Urteil eine entsprechende Gesamtfreiheitsstrafe gebildet. Die zwölf Jahre bezogen sich auf die Summe der Einzelstrafen. Die daraus gebildete Gesamtstrafe fällt dann milder aus.

Der mehrtägige Prozess hatte so einige unerwartete Wendungen parat. Am Tag der Urteilsverkündung legte der Mann ein halbes Geständnis ab und ätzte gegen das Justizsystem: "Wie soll ich etwas gestehen, das ich nicht war?“, so der Angeklagte. Auch wenn er sich sicher sei, es nicht gewesen zu sein, sagte er schließlich: „Alles, wie es in der Anklage steht, war ich." Damit hätten Gericht und Polizei jemanden, den man verurteilen könne. „Gut für den Bürger, schlecht für mich.“ Am vorherigen, dem dritten Verhandlungstag, hatte der Angeklagte sogar versucht, aus dem Gerichtssaal zu fliehen, konnte aber von Beamten zu Boden gebracht und gestoppt werden. Ein Gutachten eines forensischen Psychiaters, das klären sollte, ob der Mann vermindert schuldfähig ist, half dem Angeklagten ebenfalls nicht. (mayjo)

