Dillinger Künstlerin zeigt bunte Werkschau

In den Praxisräumen der Hausärzte Dr. Münch und Dr. Roller erwartet die Besucherinnen und Besucher derzeit ein besonderes Erlebnis: die Werke der Hobbykünstlerin Anne Roßmann aus Dillingen. Die Ausstellung bietet einen Einblick in das vielfältige Schaffen der talentierten Künstlerin. Anne Roßmann, die in Bissingen aufwuchs, kam als Jugendliche durch die Bauernmalerei zur Kunst. Über die Seidenmalerei entdeckte sie 2001 die Aquarell- und zuletzt die Acrylmalerei für sich und hat in der Kunst das Medium gefunden, mit dem sie ihre Urlaubserinnerungen, Szenen aus dem Alltag oder abstrakte Motive festhält. „Meine Bilder sind für mich ein Weg, Emotionen und Erlebnisse auf eine besondere Weise auszudrücken“, sagt Roßmann. Die Ausstellung präsentiert rund 35 ihrer Arbeiten, die durch leuchtende Farben und ausdrucksstarke Motive bestechen.

Virtuose Klavierklänger von Robert Christa

Bei der Vernissage konnte Anne Roßmann gemeinsam mit Joerg Roller, der die Ausstellung kuratierte, sowie Dr. Doris Roller und Michael Münch rund 60 Gäste begrüßen. Begleitet von den virtuosen Klavierklängen von Robert Christa flanierten die Besucherinnen und Besucher lange durch die Ausstellung und genossen die herzliche und familiäre Atmosphäre des Abends.

Aus aktuellem Anlass wurde spontan um eine Spende gebeten: Anselm Kreh, ein Freund der Familie Roller, arbeitete von 2003 bis 2006 an der Schneller Schule im Libanon und hat noch heute intensiven Kontakt zu dieser interreligiösen Einrichtung im Bekaa-Tal. Eine Schule mit Internat, in der christliche und muslimische Kinder gemeinsam unterrichtet werden, ist im Ausnahmezustand, da sie im momentanen Kriegsgebiet liegt.

Bis Ende Januar ist die Schau zu sehen

Die Ausstellung ist bis Ende Januar während der allgemeinen Sprechstundenzeiten montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr zu sehen. Interessierte sind herzlich eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen und die Kunstwerke von Anne Roßmann in Ruhe zu entdecken. (Joerg Roller)