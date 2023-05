Dillingen

Dillinger Lehrerakademie übernimmt Gebäude des einstigen Gesundheitsamts

Plus Die Nachfrage nach Lehrerfortbildungskursen in Dillingen hat sich vervierfacht. Jetzt soll die Außenstelle in der Weberstraße die Raumnot der Lehrerakademie beheben.

Von Berthold Veh

Am früheren Dillinger Gesundheitsamt ist im März eine Gedenktafel enthüllt worden. Sie erinnert an den einstigen Dillinger Arzt Dr. Hans Wienskonwitz, der von den Nazis ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt wurde und kurz nach der Befreiung starb. Der vor dem Rückfall in die Barbarei hoch angesehene Mediziner hatte in der Weberstraße 14 seine Praxis betrieben. Als dort am 18. März die Gedenktafel feierlich enthüllt wurde, wunderten sich manche Teilnehmer über den Zustand des früheren Gesundheitsamts, dem zumindest außen ein bisschen frische Farbe guttun würde. Bei dem Termin gab es Spekulationen, dass ein neuer Nutzer in das Haus einziehen würde. Zuletzt war dort ein Testzentrum des Landkreises Dillingen beheimatet.

Die Immobilie gehört dem Freistaat Bayern. Und der hat das einstige Gesundheitsamt inzwischen der Dillinger Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) überlassen. ALP-Direktor Alfred Kotter bestätigt den Wechsel auf Anfrage unserer Redaktion: "Das Gerücht stimmt, wir haben das Gebäude von den Immobilien Freistaat Bayern übernommen." Der Grund: "Wir brauchen Platz", sagt Kotter. Die Lehrerakademie habe sich durch die Ausweitung ihres Online-Angebots sprunghaft entwickelt. Die Zahl der Mitarbeitenden wird von vormals 130 auf etwa 175 bis zum Sommer wachsen, informiert der Direktor.

