Dillinger Mittelschule verabschiedet 78 Absolventen

Die Abschlussfeier an der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule ist kurzweilig und feierlich.

Dieses Jahr haben sich 78 Schülerinnen und Schüler mit einem feierlichen Gottesdienst in der Studienkirche und einer kurzweiligen Abschlussfeier im Stadtsaal mit fünf Regelklassen und einer 10. Klasse des M-Zuges von der Dillinger Josef-Anton-Schneller-Mittelschule verabschiedet.

Christoph Payer begleitete die Feier mit Klavierstücken wie „My Way“ oder einem Walzer von Chopin. Rektor Markus Reutter begann seine Rede humorvoll mit einem Zitat von Erich Kästner: „Irrtümer haben ihren Wert, jedoch nur hier und da. Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika.“ Damit bezog er sich zum einen darauf, dass zunächst vermeintliche Irrwege beziehungsweise Fehler durchaus Positives mit sich bringen können. Zum anderen blickte er auf die nun bevorstehenden neuen beruflichen und privaten Ziele der Absolventen.

Positive Erfahrungen stärken das Selbstbewusstsein

Der Zweite Bürgermeister Johann Graf übergab die Auszeichnungen der Stadt an die Jahrgangsbesten, die sich auch über Gutscheine der Schule freuen durften. Elternbeiratsvorsitzende Natalie Riediger betonte in ihrer Rede, dass ein Ziel zu erreichen immer eine sportliche Aufgabe sei, die Tugenden wie Durchhaltevermögen, Willenskraft, Ausdauer, Flexibilität und Selbstvertrauen bedürften. Positive Erfahrungen stärkten das Selbstbewusstsein, Bildung mache sicher und helfe, richtige Entscheidungen zu treffen. Auch die Eltern müssten nun lernen loszulassen und darauf vertrauen, dass ihre Kinder die für sie richtigen Entscheidungen selbst treffen.

Für die Schüler sprachen Lana Hintermayr, Mira Varzar, Stefano Arnoldi und Damian Dreller. Sie sorgten mit ihren Worten für einen weiteren Glanzpunkt. Erinnerungen an schöne Erlebnisse wie Ausflüge, das Kennenlernen von Freunden oder auch die gemischten Gefühle im Blick auf die eigene Zukunft standen im Mittelpunkt. Ein Dank ging auch an die Lehrkräfte für deren Kraft und Geduld.

Der Abschluss an der Dillinger Schule war kurzweilig und feierlich

Vor der Ehrung der Besten wurden Zahlen genannt: 29 Abschlussschüler erwarben den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule und 17 Schüler den Mittleren Bildungsabschluss an der Mittelschule. Weitere 18 Schüler aus der 9. Jahrgangsstufe des Mittlere-Reife-Zuges erwarben ebenfalls den QA. Die Klassenbesten der Regelklassen waren Fabian Kinlinger (1,5), Danny Veh (1,7) und Yves Breitenfellner (1,8). Den besten Abschluss der 10. Klasse schaffte Maria Lampl mit einem Notendurchschnitt von 1,6. Am Ende des kurzweiligen, unterhaltsamen und feierlichen Abschlusses stärkten sich die Gäste am leckeren Buffet, das die 8. Klassen vorbereitet hatten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch