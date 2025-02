Dillinger Ökuball-Neuauflage ist ein voller Erfolg

Nach fünfjähriger Pause haben der Pastoralrat der Pfarreiengemeinschaft Dillingen und der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde wieder zum Öku-Ball in den Stadtsaal am Kolpingplatz eingeladen. Über 250 maskierte Faschingsfreunde waren der Einladung gefolgt, um sich bei schwungvoller Musik des DJ-Sounds Revolution und den zahlreichen hochkarätigen und abwechslungsreichen Einlagen und Auftritten bestens zu amüsieren. Bereits nach der Balleröffnung durch den Vorsitzenden des Pastoralrates der Pfarreiengemeinschaft Dillingen und des Pfarrgemeinderats von St. Peter, Christoph Balzer, ging es mit dem Aufritt des kleinen Hofstaates der Finndonia richtig los.

Prominente Gäste beim Faschingsball in Dillingen

Viele Ballbesucher, unter ihnen Landrat Markus Müller mit Gattin, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz mit Frau Desiree, zahlreiche Stadträte, Pfarrer Karl Klein aus Neu-Ulm, das evangelische Pfarrerehepaar Launhardt, der katholische Stadtpfarrer Domkapitular Monsignore Harald Heinrich und Pater Bineesh, schwangen immer wieder die Tanzbeine, bis sie von den Auftretenden abgelöst wurden. Ein Highlight des Abends waren die Darbietungen der Faschingsgesellschaft Hallo Wach, die mit dem großen Prinzenpaar, den Hofnarren, der Prinzengarde und dem Showtanz die Ballbesucher begeisterten.

Ab jetzt gibt es den Öku-Ball wieder jährlich

Fehlen durfte auch die traditionelle Einlage von den Bewohnern und Mitarbeitern der Regens-Wagner-Einrichtung nicht. Sie unterhielten die Gäste unter der Leitung von Gemeindereferent Stefan Schneid mit einer Liederdarbietung und animierten die Ballbesucher auch noch zum Mitsingen. Zu guter Letzt heizte der große Hofstaat der Steinheimer Faschingsfreunde den begeisterten Ballgästen noch einmal richtig ein. Zum Ende der offiziellen Programmpunkte wurden von Pastoralpraktikant Dominik Stefulic und Caroline Balzer die besten Kostüme prämiert.

Sie haben den Dillinger Öko-Ball nach fünf Jahren Pause wieder organisiert (von links): Peter Kellermann, Hubert Preiß, Dominik Stefulic, Caroline Balzer und Christoph Balzer. Foto: Balzer

Ball-Zampano Christoph Balzer dankte dem Hauptorganisator Hubert Preiß: „Der diesjährige Ball war ein voller Erfolg, mit diesem Zuspruch konnte keiner rechnen. Er ist jetzt ein Muss für alle Dillinger Faschingsnarren!“ Bis in die frühen Morgenstunden wurde in der Bar, die in altbewährter Weise von Peter Kellermann und den Ministranten von St. Peter organisiert wurde, auf der Tanzfläche oder in der Fotoecke feuchtfröhlich weitergefeiert. (AZ)