Dillingen

12:00 Uhr

Dillinger Orgelkonzert: Barocker Glanz und romantische Größe

An der Simon-Orgel in der Dillinger Katharinenkirche gab Andreas Käßmeyer ein beachtliches Konzert.

Von Gernot Walter

Dietrich Buxtehude, der Vorgänger J. S. Bachs, dessen Vetter Johann Gottfried Walther und der große Meister selbst standen im Mittelpunkt des Orgelkonzertes am Sonntagabend in der Dillinger Katharinenkirche. Dazu brachte Andreas Käßmeyer Werke des Belgiers Nicolas Jacques Lemmens, einem Komponisten der Romantik und mit Felix Mendelssohn-Bartholdy seinen deutschen Antipoden zu Gehör.

Erinnerung an Ruth Philipp-Schromm

Die Triosonaten Bachs sind Kleinode seiner Meisterschaft. Sie verlangen erhebliches spieltechnisches Können. Ob im Adagio BWV 527 oder im Andante BWV 528 – Käßmeyer verstand es, die Eigenständigkeit der Stimmen durch kluge Registrierungen zu betonen. Zusammen mit einem sicheren Pedalwerk konnte der Organist trotz der Dreiteilung immer ein einheitliches Bild zeichnen. Den Choral "Valet will ich dir geben" BWV 736 widmete Käßmeyer der kürzlich verstorbenen Ruth Philipp-Schromm. Bach spannt hier Girlanden von schnellen Noten über die Choralmelodie, die Erhabenheit des Trauerchorals tritt im Pedal markant hervor. Dies konnte Andreas Käßmeyer sehr überlegt umsetzen.

