Dillinger Orgelsommer bietet ein musikalisches Feuerwerk

Bereits zum dritten Mal gastierte Winfried Lichtscheidel beim Dillinger Orgelsommer. Der vielfach ausgezeichnete Künstler setzte beim jüngsten Konzert spieltechnische und interpretatorische Maßstäbe. Dabei überzeugte er mit Werken dreier Spitzenkomponisten aus dem Barock und dem frühen 20. Jahrhundert. Wenngleich der seit April in Landsberg am Lech wirkende Lichtscheidel den Konzerttitel „Organ Fireworks!“ nicht selbst gewählt hatte, so passte dieser doch treffend zum Konzertprogramm, das der 43-Jährige dem Dillinger Publikum bot.

Organist Lichtscheidel aus Landsberg spielt beim 17. Dillinger Orgelsommer

Mit „Prélude et Fugue en si majeur“ (H-Dur) aus den „Trois Préludes et Fugues op. 7“ (Drei Präludien und Fugen) des Franzosen Marcel Dupré aus dem Jahr 1912 wagte der Organist eine fulminante Eröffnung. Wegen der enormen spieltechnischen Herausforderungen galt dieses Stück des damals erst 26-jährigen Dupré unter Zeitgenossen als unspielbar. Dass dem nicht so ist, bewies Lichtscheidel eindrucksvoll mit einer technisch brillanten Darbietung. Die anschließende Fuge zeigte für ihre Entstehungszeit eine überraschend avantgardistische Formensprache mit akzentuierten Rhythmen und markanten Staccato-Effekten. Das zweite Werk mit gleichem Titel, allerdings in der Tonart f-Moll, hatte dagegen einen sanften, meditativen Charakter. Weiche, füllige Prinzipalklänge dominierten die Fuge, die in ihrer Harmonik noch stark von der Romantik geprägt ist.

Johann Sebastian Bachs „Präludium und Fuge in A-Dur“ (BWV 536) bildete den Mittelteil des Konzerts. Obwohl die freundlich klingende Komposition, wohl vom jungen Bach in seiner Weimarer Zeit stammend, noch nicht zu den ganz großen Werken des Komponisten gehört, ist sie doch hörenswert, insbesondere die Fuge. Spieltechnische Brillanz, eine frisch gestimmte Orgel und das wohlklingende Orgelplenum bildeten dabei eine harmonische Symbiose.

Publikum in der Dillinger Basilika ist begeistert vom Konzert „Organ Fireworks!“

Anlässlich des 150. Geburtsjahrs des aus der Oberpfalz stammenden Komponisten Max Reger spielte Winfried Lichtscheidel zum Abschluss dessen Choralfantasie „Alle Menschen müssen sterben“ (op. 52 Nr. 1) aus dem Jahr 1900. Dieses frühe Stück zeigt bereits die für die Regersche Tonsprache typischen Merkmale in der Dynamik sowie die Ausreizung des Klangspektrums der Orgel vom zarten Pianissimo bis zum mächtigen, lauten Fortissimo. Lichtscheidel gelang es, die Potenziale der Basilikaorgel gekonnt auszureizen, um Regers Genius eindrucksvoll darzustellen. So wurde in der Choralfantasie die Bedrohlichkeit des Todes als etwas Gewaltiges erkennbar; trostvoll dagegen erklangen die Erlösungshoffnung und der Blick auf die himmlische Herrlichkeit, die Reger auf der Basis des Kirchenliedes in seiner Fantasie kompositorisch verarbeitet hat.

Die eindrucksvolle spieltechnische und interpretatorische Meisterschaft, welche Lichtscheidel darbot, belohnte das Publikum mit Beifall. Als Zugabe erklang das „Prelude in Classic Style“ von Gordon Young.

Das nächste Konzert beim Orgelsommer Samstag, 15. Juli, spielt der ukrainische Organist Taras Baginets aus Charkiw. Unter dem Motto „Kaiserliche Pracht!“ erklingen Werke von Bach, Schostakowitsch und Reger. Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter in Dillingen. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine großzügige Spende für die Ukraine-Nothilfe gebeten.