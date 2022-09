Dillingen

07:00 Uhr

Dillinger Orgelsommer findet eine glänzende Zugabe

Plus Basilikaorganist Axel Flierl und Hans Jürgen Huber an der Trompete geben zum Abschluss ein Sonderkonzert. So fällt die Bilanz aus.

Von Gernot Walter

Der Schirmherr der 16. Dillinger Orgeltage, Stadtpfarrer Monsignore Harald Heinrich, reflektierte die Veranstaltungsreihe beim letzten Sonderkonzert am Samstagvormittag. Hochkarätige Orgelvirtuosen hätten auf unterschiedliche Weise die Orgeltage bereichert. Unter ihnen auch der einheimische Axel Flierl, der wegen seiner Kompetenz unlängst im Auftrag des Augsburger Bistums das Kulturprogramm im Vorfeld des Papstbesuches in Kasachstan gestaltet hatte. Alle Künstler profitierten von der unvergleichlichen Atmosphäre der Basilika St. Peter, sagte der Geistliche. Er dankte dem künstlerischen Leiter Axel Flierl, den Verantwortlichen des Fördervereins um Norbert Bender, den Sponsoren und vor allem den zahlreichen Besuchern und Besucherinnen für ihre Treue.

