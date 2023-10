Dillinger Polizei meldet Diebstahl mit Waffen

Ein Mann läuft mit einem Messer durch Dillingen. Als die Polizei ihn kontrolliert, stellen die Beamten Diebesgut sicher.

Der Polizei Dillingen wurde am Montag gegen 9.25 Uhr eine männliche Person mitgeteilt, die durch das Stadtgebiet Dillingen in auffälliger Weise mit einem Messer in der Hand fuchtelnd spazierte. Die Beamten konnten den Mann, es handelte sich um einen amtsbekannten 34-Jährigen, am Dillinger Bahnhof antreffen.

Der Mann hatte in einem Supermarkt in Dillingen gestohlen

Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten laut Pressemitteilung ein weiteres Messer auf. Ebenfalls stellten die Polizeibeamten Diebesgut im Wert von rund 25 Euro fest, das aus einem Verbrauchermarkt in der Donauwörther Straße in Dillingen stammte. Die Ordnungshüter konfiszierten Tatbeute und Messer und erstatteten gegen den 34-Jährigen Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen. (AZ)