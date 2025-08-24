Dillinger Preisträger zu Besuch beim Digitalminister

Der bayerische Digitalminister hat den 17-jährigen Schüler Martin Stix vom St.-Bonaventura-Gymnasium in Dillingen im Digitalministerium in München empfangen. Gemeinsam mit seinem Kursleiter Georg Weichselbraun stellte Stix dem Minister die von ihm und seinem Team entwickelte Gaming-App „Snowl“ vor. Anlass des Besuchs ist Stix’ herausragender Erfolg beim bundesweiten Wettbewerb Startup Teens Challenge 2025, bei dem er mit seiner App deutschlandweit den zweiten Platz in der Kategorie Lifestyle & Entertainment belegte.

„Snowl“ ist eine Desktop-Anwendung für Gaming, die Spielepixel in Echtzeit analysiert und Informationen wie Lebenspunkte oder Inventar über Sprachausgabe wiedergibt. Ziel ist es, Gamerinnen und Gamern in stressigen Spielsituationen zu helfen, den Überblick zu behalten – künftig soll die App zudem auch barrierefreie Anwendungen ermöglichen, etwa für Menschen mit Sehschwäche.

Digitalminister Fabian Mehring würdigt die Leistung des Oberstufenschülers: „Es ist beeindruckend, mit wie viel Kreativität, technischem Know-how und Unternehmergeist Schülerinnen und Schüler aus dem Herzen unserer Heimat an Zukunftsideen arbeiten. Projekte wie das von Martin Stix und seinem Team zeigen, dass unsere Region ein hervorragendes Umfeld für digitale Talente bietet. Ich bin überzeugt, dass wir von ‚Snowl‘ und dem Team dahinter noch viel hören werden.“

Martin Stix, der nächstes Jahr in Dillingen sein Abitur ablegen und anschließend Bioinformatik studieren will, hat gemeinsam mit seinen Mitschülern Julian Pankratz und Paula Mayer die Idee und die App im Rahmen eines Begabtenkurses am Gymnasium in Wertingen entwickelt. Weil sich von der Schule gleich drei Teams bei der Startup Teens Challenge beworben hatten, wurde das Gymnasium Wertingen im Zuge dessen als Startup Teens Schule ausgezeichnet. Bei dem deutschlandweiten Wettbewerb setzte sich das Team von Martin Stix dann über mehrere Auswahlrunden hinweg gegen mehr als 1000 eingereichte Projekte von über 5.000 Jugendlichen durch. Für die Schülergruppe ist der Wettbewerbserfolg nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Noch in diesem Jahr soll eine erste Version der App veröffentlicht und ein eigenes Unternehmen gegründet werden.

Digitalminister Mehring: „Die Rezepte der 90iger-Jahre funktionieren nicht mehr. Für neues Wirtschaftswachstum brauchen wir neue Ideen auf neuen Märkten. Der Sound der Zukunft kommt dabei aus dem Digitalen, und kluge Köpfen wie Martin Stix aus Dillingen sind die Pixelpioniere unserer Heimat. Ihre Ideen sind unsere Chance, den Wohlstand unserer Heimat in die Zukunft zu tragen“, lobte der Minister den innovativen Schüler aus dem Dillinger Land.