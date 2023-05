Dillingen

vor 2 Min.

Dillinger ruft Naziparolen und landet vor Gericht

Plus Im November 2022 wurde die Dillinger Polizei wegen einer Ruhestörung gerufen. Zwei Freunde waren in Streit geraten. Es fielen wüste Beschimpfungen.

Von Christina Brummer

Ob ihr harte Schicksale als Richterin auch nahegehen, will ein Schüler von Richterin Anja Bidell wissen. Eine Berufsschulklasse aus Lauingen hat an diesem Tag im Zuschauerraum des Dillinger Gerichtssaales Platz genommen. In einer Verhandlungspause können die Jugendlichen die Richterin, den Staatsanwalt und die Rechtsanwältin mit ihren Fragen löchern. Lernen kann die Klasse an diesem Tag wohl vor allem eins: Auch im durch-choreografierten Prozessablauf vor einem deutschen Gericht läuft nicht alles nach Plan.

Der Zeuge verspätet sich, der Transport aus der JVA steckt im Verkehr fest. Der Staatsanwalt, mit der Dillinger Sitzordnung nicht vertraut, setzt sich erst einmal auf den Platz der Verteidigung. Der Gerichtsschreiber erscheint mit seinem Mittagessen und in Zivil und streift sich erst einmal seine Robe über: Eins muss man dem Dillinger Amtsgericht lassen – steif geht es hier nicht zu. Trotzdem sind die Themen, die im Saal für Strafsachen verhandelt werden, ernst. Auch an diesem Tag. Ein 34-Jähriger ist wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Symbolen verfassungswidriger Organisationen angeklagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

