Dillinger Sailer-Gymnasium erhält erneut das Berufswahl-Siegel

Das Sailer bietet seinen Schülern laut dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft herausragende Angebote zur Berufsorientierung. Es wird zum zweiten Mal ausgezeichnet.

Praktische Erfahrungen sammeln, Informationen von Profis bekommen, die eigenen Talente kennenlernen – damit junge Menschen eine gute Entscheidung hinsichtlich ihrer Berufswahl treffen, sollten sie eine möglichst vielfältige Unterstützung erhalten. Deshalb engagieren sich zahlreiche Schulen bei der Berufsorientierung ihrer Schülerinnen und Schüler. Das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen bietet in diesem Bereich unter anderem ein lebendiges Netzwerk mit regionalen Unternehmen, den Hochschultag sowie einen Berufsinformationsabend. Dafür hat die Schule am Donnerstag die Auszeichnung mit dem Berufswahl-Siegel überreicht bekommen – als eine von 55 Schulen in Bayern in diesem Jahr. Darüber hinaus wurde sie als eine von zwei Schulen ausgewählt, die das Bundesland im nationalen Siegel-Netzwerk vertritt.

"Junge Menschen bei der Wahl ihres Berufs zu unterstützen, ist von entscheidender Bedeutung für deren Zukunft – und auch für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft", sagte Michael Mötter, stellvertretender Geschäftsführer des Vereins Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (BBW), dem Träger der Initiative in Bayern. Das Berufswahl-Siegel in Bayern ist ein Projekt von Schule-Wirtschaft Bayern im BBW. Die Auszeichnung soll auch andere Schulen motivieren, ihre Angebote auszubauen. Insgesamt 55-mal vergab die Jury das Prädikat "besonders wertvoll" für das Angebot zur Berufsorientierung an den Schulen. Für das Sailer-Gymnasium ist es bereits die zweite Auszeichnung mit dem Berufswahl-Siegel.

Informationen aus erster Hand und Praktika für eine gute Entscheidung

Die Berufs- und Studienorientierung genießt am Sailer-Gymnasium einen hohen Stellenwert. "Nicht nur die Schulleitung fördert diesen Bereich, es herrscht eine breite Unterstützung über alle Fachschaften hinweg, und die Lehrkräfte sind mit großem persönlichen Engagement dabei", sagte Schulleiter Kurt Ritter . Der Koordinator für Berufliche Orientierung Stefan Weber habe ein Konzept entwickelt, das von vielen Schultern getragen werde. In der Umsetzung sind neben den Lehrkräften auch die Eltern, ehemalige Absolventen und Absolventinnen und ein Netzwerk von externen Partnern aus Unternehmen, Hochschulen und Organisationen eingebunden. Zu einer wertvollen Informationsplattform für Schülerinnen und Schüler hat sich der seit 2011 am Sailer-Gymnasium durchgeführte Hochschultag entwickelt – laut ehemaligem Landrat Leo Schrell "ein Leuchtturmprojekt in der Bildungslandschaft des Landkreises". Hinweise zur Studien- und Berufsorientierung werden per wöchentlich aktualisierten Padlets zur Verfügung gestellt. Praktische Erfahrungen können darüber hinaus im Rahmen der Betriebspraktika in der neunten und zehnten Jahrgangsstufe gesammelt werden. Zudem gibt es einen Begabungsstützpunkt, und die Schule ist Mitglied im Verein MINT-EC. Über dieses nationale Netzwerk erhalten Schüler ab 16 Jahren die Möglichkeit, an bundesweiten MINT-Camps teilzunehmen.

Das Berufswahl-Siegel wurde jetzt am Dillinger Sailer-Gymnasium übergeben. Foto: Sailer-Gymnasium