Dillinger Schäferhundefreunde waren im Vinschgau erfolgreich

Vom 1. bis 3. November fand das 21. Montani-Turnier in Morter Latsch im Vinschgau bei Meran statt. Am Start waren 26 Teams, die sich in den Sparten Unterordnung und Schutzhundesport messen konnten. Es waren auch vier Teams aus dem Landkreis Dillingen beim Wettbewerb mit dabei. Die Ortsgruppe der Schäferhundfreunde aus Mödingen-Bergheim mit Christine Weigt und Franzi sowie drei Teams des Schäferhundevereins aus Dillingen/Donau im Team mit Langenau und Morter. Ingeborg Stumpp mit Joggl, Markus Baur mit Kalle sowie Marina Hehl mit Mario mit Anja Strazzeri und Wilma sowie Anette Hertwig mit ihrer Hündin Luise. Für das hohe Amt des Schutzhunde-Beurteilers wurde Thomas Hehl, der ebenfalls aus der OG Dillingen stammt, nominiert. Erfreulicherweise konnten alle Teams diese große Herausforderung erfolgreich meistern. Besonders hervorzuheben ist das Hundeführerteam, das für die Ortsgruppe Dillingen an den Start ging. Marina Hehl mit Mario von der Fuchsbergkuppe aus Wittislingen sowie Anja Strazzeri mit ihrer selbst gezüchteten Hündin Wilma von der Donauvorstadt aus Lauingen konnten das diesjährige Montani-Turnier 2024 für sich als Gesamtsieger beenden. Das gesamte Team der Schäferhundefreunde Dillingen/Donau ist sehr stolz auf diesen Erfolg.

