Dillinger Schlemmerfest: Von den Langos bis zum "Cordon Blöner"

Plus Das Street-Food-Event lockt auch Gäste aus anderen Landkreisen auf den Dillinger Festplatz. So fällt das Urteil von Besuchern aus.

Für Serano, André und Alfons Kreischer ist das Schlemmerfest im Dillinger Donaupark eine Premiere. Das Trio bietet auf dem Street-Food-Event einen "Cordon Blöner" an. Schweinefleisch, Schinken, Käse, Pommes, Whiskey-Soße, Fladenbrot – und fertig ist die Kreation der Kreischer-Jungs. Normalerweise kümmert sich der Höchstädter Alfons Kreischer ebenso wie André Kreischer um Bausanierungen. Warum dann der Auftritt mit einem eigenen Stand auf dem Dillinger Schlemmerfest?

"Wir wollten beide Koch werden", sagt Alfons Kreischer. Das Praktikum habe aber dafür gesorgt, dass sie den Wunsch begraben hätten, fügt André Kreischer hinzu. "Wir haben zwei Wochen lang nur Zwiebeln und Kartoffeln geschält." Auf dem Dillinger Schlemmerfest verwirklichen sie nun erstmals ihre gastronomischen Träume. Der "deutsche Döner" komme an, sagt Alfons Kreischer.