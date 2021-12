Dillingen

07:00 Uhr

Dillinger Soldaten verbringen Weihnachten im Wüstensand von Mali

Plus 26 Soldatinnen und Soldaten des Dillinger Informationstechnik-Bataillons 292 leisten am Fest ihren Dienst in dem westafrikanischen Land ab. Ein Major berichtet von diesem mitunter gefährlichen Auslandseinsatz.

Von Horst von Weitershausen

Weihnachten, das Fest der Liebe und des Friedens, wird heute an Heiligabend und zwei weiteren Festtagen in vielen Teilen der Welt gefeiert. Nicht jedoch von 26 Soldatinnen und Soldaten des Informationstechnikbataillons 292 aus Dillingen: Sie leisten an Weihnachten im Camp Gao im westafrikanischen Mali ihren Dienst und sind dabei Teil der United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission – Minusma genannt. Die Mission gilt derzeit als gefährlichster Einsatz der Vereinten Nationen: Seit 2013 sind fast 250 UN-Soldatinnen und Soldaten gefallen. Immer wieder kommt es zu Feuergefechten mit islamistischen Kämpfern. Die Dillinger Soldaten sorgen für die Kommunikationsmöglichkeiten der Bundeswehr in der Fremde. Diese Kommunikationseinrichtungen konnte jetzt auch die Donau-Zeitung nutzen, um mit Major Thomas S., Chef einer Kompanie des Dillinger IT-Bataillons 292, ein Gespräch zu führen.

