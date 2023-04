Dillingen

Dillinger Stadtrat stimmt neuer Biogasanlage in Donaualtheim zu

Plus Einige Anwohner hatten Einwände gegen die geplante Biogasanlage samt Mastbullenstall in Donaualtheim. Am Ende gibt es eine große Mehrheit im Dillinger Stadtrat.

So viele Gäste wie am Montagabend gibt es bei einer Sitzung des Dillinger Stadtrats selten. Dies liegt aber nicht an den Themen, etwa der Debatte um die geplante Donaualtheimer Biogasanlage. Am Montag verfolgen etwa 30 Achtklässler und Achtklässlerinnen des Augsburger Peutinger-Gymnasiums die Dillinger Stadtratssitzung. Es ist ein Programmpunkt während des Demokratie-Seminars im Bliensbacher Schullandheim.

Es gab zehn Einwendungen nach der Neuplanung

Eine lange Diskussion gibt es nicht über die Biogasanlage und den Mastbullenstall, den eine Donaualtheimer Landwirtsfamilie im Südwesten des Dorfes bauen wollen. Ein Mitarbeiter der städtischen Bauverwaltung wiederholt die bereits in der Bürgerversammlung präsentierte Sachlage, dass die 100-KW-Biogasanlage und der Mastbullenstall bei dem Aussiedlerhof der Familie Gruber planungsrechtlich zulässig seien. Beides seien privilegierte Vorhaben, für die Biogasanlage brauche es die Zustimmung des Stadtrats, die Entscheidung über den Mastbullenstall sei allein Sache der Dillinger Stadtverwaltung. Gegen die Biogasanlage und den Stall hatten nach der Neuplanung zehn Bürger Einwendungen erhoben. Einige von ihnen hatten sich auch an unsere Redaktion gewandt. Sie befürchteten, dass Lärm und Gestank ihre Lebensqualität beeinträchtigen werden. Und sie zweifelten an Fakten (Windrichtung, Anzahl der Transportbewegungen) in den vorgelegten Gutachten. Die Immissionsschutzbehörde des Landratsamts hatte auch nach nochmaliger Prüfung keine Bedenken gegen beide Vorhaben. Die Stadtverwaltung empfahl dem Dillinger Stadtrat deshalb die Zustimmung zur Biogasanlage.

