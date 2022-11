Dillingen

vor 17 Min.

Dillinger Tattoo-Künstlerin: "Ich bin eher eine Schwarzmalerin"

Conny Hegener hat mit Connys Stichlerei ein Tattoostudio in Dillingen eröffnet.

Plus Conny Hegener hat am Stadtberg ein Studio eröffnet. Dort will sich die gelernte Holzbildhauerin mit ihrer Arbeit bei ihren Kunden und Kundinnen verewigen.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Der Liebe wegen hat es Conny Hegener von Oberbayern nach Schwaben verschlagen. Der Liebe zu ihrem Freund und zu den Tattoos. Am Stadtberg ist sie im Oktober mit ihrem Studio Connys Stichlerei in die Räume gezogen, in denen zuvor ein CBD-Laden war. Noch sei es ruhig und müsse sich erst herumsprechen, sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen