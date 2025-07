Dillinger THW-Helfer knüpfen internationale Kontakte in Island

Zwei Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) Ortsverband Dillingen haben kürzlich am isländischen Jugendzeltlager „Landsmót“ teilgenommen. Der Aufenthalt fand im Rahmen eines Fachkräfteaustauschs statt und diente der internationalen Zusammenarbeit in der Jugendarbeit.

Im Mittelpunkt des Austauschs stand der Besuch verschiedener Stationen der isländischen Rettungsorganisation „Icelandic Association for Search and Rescue“ (ICE-SAR). Dabei erhielten die Teilnehmer aus Deutschland unter anderem einen Einblick in das zentral gelegene Hauptquartier, in dem sowohl die Berufsfeuerwehr als auch der Rettungsdienst angesiedelt sind.

Icon Vergrößern Anfahrt der Einsatzkräfte mit einem Schnellboot der ICE-SAR. Foto: Lenja Widmann (THW OV Dillingen) Icon Schließen Schließen Anfahrt der Einsatzkräfte mit einem Schnellboot der ICE-SAR. Foto: Lenja Widmann (THW OV Dillingen)

Besonderes Augenmerk galt dem Austausch mit Jugendleiterinnen und -leitern aus Island, um zukünftige Kooperationsmöglichkeiten mit der THW-Jugend Bayern auszuloten. Während des Aufenthalts schlossen sich die Helfer aus Dillingen verschiedenen Jugendgruppen an und nahmen an mehreren Ausbildungseinheiten teil. Themen wie Verletztentransport, Klettern, Bootfahren und Erste Hilfe wurden dort praxisnah und spielerisch vermittelt.

Auch das Lagerleben selbst hinterließ einen bleibenden Eindruck. Die offene und herzliche Atmosphäre vor Ort trug wesentlich zum Gelingen des Austauschs bei.

Der THW-Ortsverband Dillingen blickt positiv in die Zukunft: Bereits jetzt ist ein Gegenbesuch von ICE-SAR im Rahmen des Landesjugendlagers 2026 in Bayern geplant.

