Dillinger Transmitter: "Um sich gegenseitig emotional zu unterstützen"

Anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit finden Veranstaltungen der "Transmitter" im Chili Dillingen statt.

Psychische Erkrankungen nehmen nach der Coronapandemie zu. So verzeichnen die Krankenkassen jährlich mehr Fehltage aufgrund seelischer Belastungen. Immer wichtiger werden Angebote, die bei solchen Krisen im Alltag unterstützen. Eine Möglichkeit hierfür stellen Selbsthilfegruppen dar. In Dillingen sind es etwa die „Transmitter“, die auch mit der Caritas zusammenarbeiten.

Wo Menschen mit Depressionen Hilfe finden 1 / 3 Zurück Vorwärts Informationen über Depression für junge Menschen und deren Familien und Freunde finden sich auf dem Portal Fideo. Eine E-Mail-Beratung von Jugendlichen für Jugendliche ist unter u25-deutschland.de möglich. Beratungsstellen vor Ort findet man mithilfe des Portals Dajeb. Auch die Nummer gegen Kummer, das Kinder- und Jugendtelefon 116 111, ist eine gute Anlaufstelle, um sich zumindest einmal alles von der Seele zu reden.

Unabhängig vom Alter helfen diese Anlaufstellen weiter: Viele Informationen finden sowohl Betroffene als auch Angehörige bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ; dort gibt es auch einen Selbsttest, der dabei helfen will, eine Depression bei sich selbst besser zu erkennen. Wer Fragen zur Erkrankung hat und Anlaufstellen in seiner Nähe sucht, kann auch das Info-Telefon der Depressionshilfe anrufen unter der Nummer 0800/33 44 533 (Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils von 13 bis 17 Uhr; Mittwoch und Freitag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr). Der Hausarzt ist die erste Anlaufstelle, wenn ein Verd acht auf eine Depression besteht.

Wer sich in einer akuten Krise befindet, wendet sich an den behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten oder an die nächste psychiatrische Klinik. Das Universitätsklinikum Augsburg hat eine psychiatrisch-psychotherapeutische Notaufnahme. In einer akuten Krise sollte sich niemand scheuen, den Notarzt unter 112 zu holen. Auch Angehörige sollten den Notarzt rufen, wenn sie den Eindruck haben, dass eine akute Krise vorliegt. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei unter den Nummern 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222 zu erreichen.



Es ist eine Gruppe, die sich jeden Mittwoch um 18 Uhr im Chili von Regens Wagner Dillingen trifft. Wie der Gruppenleiter Ferdinand Müller erklärt, richte sich die Selbsthilfegruppe vor allem an ältere Menschen, die beispielsweise von Depressionen, einer bipolaren Störung, Burn-out oder einer posttraumatischen Belastungsstörung betroffen seien.

15 Prozent aller Erwachsenen sind von einer Depression betroffen

jede fünfte bis sechste Person erkranke in ihrem Leben einmal an einer Depression, wie verschiedene Studien ergeben haben. Bei den Dillinger Transmittern sind nicht nur Betroffene selbst dabei. Auch Angehörige und Fachärztinnen und -ärzte sind willkommen, sagt Leiter Ferdinand Müller. Die Gruppe habe es sich zum Ziel genommen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig emotional zu unterstützen und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um so auf psychische Krankheiten aufmerksam zu machen.

Im September finden im Chili Dillingen Vorträge statt

Müller, der selbst Angehöriger einer erkrankten Person ist, erklärt, die Erkrankten in der Gruppe seien häufig bereits stationär in der psychiatrischen Abteilung der Bezirkskliniken Schwaben in Günzburg gewesen. Anschließend helfe ihnen zusätzlich das Gespräch in der Selbsthilfegruppe.

Neben dem wöchentlichen Stammtisch bietet die Gruppe aber auch noch weitere Aktionen an. Anlässlich des Welttags für psychische Gesundheit am 10. Oktober finden nun im September mehrere Veranstaltungen statt, beispielsweise zur unterstützenden Ernährung oder Therapiemöglichkeiten bei seelischen Krankheiten. Der Welttag wurde unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen und soll auf psychische Krankheiten aufmerksam machen und darüber aufklären.

Die Dillinger Transmitter haben sich vielfältiges Programm überlegt. Am Montag, 18. September, geht es los mit einem Vortrag zu gesundem Essen und Trinken. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr im Chili.

Das sind: Dienstag, 20. September: Vortrag von Hausarzt Rainer Schindler; Montag, 25. September: Apothekerin Angela Röder spricht; Mittwoch, 27. September: Referent Albert Pröller referiert über Selbstheilungskräfte. Der Eintritt ist jeweils frei.