Dillinger und Geflüchtete lernen sich kennen

Plus Im Kulturzentrum in Dillingen findet ein Begegnungsnachmittag statt, der fröhlich, aber auch nachdenklich stimmt.

Es war ein bewegendes Trefffen zwischen geflüchteten Menschen aus der Ukraine und Einheimischen im Dillinger Stadtsaal. Gespräche, ukrainische Küche und Lieder aus dem von Putins Angriffskrieg heimgesuchten Land waren zu hören. Rathauschef Frank Kunz war ebenfalls dabei. "Als Oberbürgermeister unterscheide ich nicht, woher jemand kommt. Für mich ist jeder, der hier in Dillingen wohnt, ein Mitbürger", stellte Kunz im Kulturzentrum Colleg klar. Daher sei es auch wichtig, dass alle, die hier in der Stadt leben, "miteinander leben".