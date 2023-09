Dillinger Vhs-Programm: Pralinen herstellen oder Ukulele spielen lernen

Die Volkshochschule Dillingen mit ihren Außenstellen hat etwa 450 Kurse im Programm. Neuerungen gibt es auch auf der Leitungsebene.

Bei der jüngsten Kuratoriumssitzung der Volkshochschule Dillingen hat Vhs-Mitarbeiter Lothar Schmied die Zahlen des zurückliegenden Semesters vorgestellt. Das Frühjahr-Sommer-Semester das erste seit drei Jahren, das wieder ohne jegliche Corona-Einschränkungen stattfinden konnte – und das spiegelte sich auch in der positiven Statistik wider. In den meisten Bereichen konnte die Vhs Dillingen an die Zahlen vor Corona anknüpfen und diese teilweise auch übertreffen. „Wenn sich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unsere Volkshochschule begeistern als vor Corona, zeigt das ganz deutlich, dass unsere Vhs ihren Bildungsauftrag vorbildlich umsetzt“, freut sich Oberbürgermeister Frank Kunz. Auch Leiterin Patricia Tremmel betont: „Viele Kurse waren schon am ersten Tag ausgebucht, wir konnten sogar einige Zusatzkurse anbieten.“

Inzwischen ist das neue Vhs-Programm für den Herbst und Winter erschienen – laut Pressemitteilung mit einer abwechslungsreichen Mischung aus bewährten Angeboten und vielen neuen Anregungen. Unter dem vom Verband ausgerufenen Motto „Weiter denken!“ zeigt sich die Print-Version des Programms der Vhs Dillingen mit ihren Außenstellen Höchstädt, Kesseltal und Syrgenstein in modifizierter Form. Tremmel: „Im gedruckten Heft setzen wir zukünftig auf kurze und prägnante Beschreibungen der Kurse, ausführliche Informationen gibt es weiterhin auf der Homepage. Außerdem sind neue Kurse oder Dozenten und Dozentinnen extra gekennzeichnet.“ Auch gibt es eine personelle Änderung auf Leitungsebene. Patricia Tremmel hat vor 15 Monaten die Leitung von Lisa Schuhmair, nun verheiratete Roßmann, übernommen, die jetzt aus der Elternzeit zurückkehrt. Ab sofort gibt es erstmals eine Doppelspitze aus zwei Vhs-Leiterinnen, die sich die Stelle teilen.

In allen Farben, Formen und Ausführungen gibt es die Ukulelen. Je nach Größe variiert der Klang. Foto: Monika Schmich (Archivbild)

Unter den rund 450 Kursen finden sich viele beliebte Angebote, wie eine breite Vielfalt an Yoga- und Bewegungskursen, Sprachkurse auf unterschiedlichen Niveaus oder EDV-Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene. Daneben verleiten viele neue Kurse dazu, sich auf unbekanntem Terrain auszuprobieren. So können kulinarisch Interessierte Pralinen oder Schokolade selbst herstellen, weihnachtliche Weiden-Deko nach eigenem Geschmack basteln, ein neues Instrument wie Ukulele lernen oder sich bei einer großen Auswahl an Vorträgen informieren und fortbilden.

Für Senioren gibt es PC- und Smartphone-Kurse

Neues bietet das VHS-Programm auch für Seniorinnen und Senioren. So gibt es im Herbst und Winter neben den beliebten PC- und Smartphone-Kursen erstmals auch Hilfestellungen zum Thema Online-Banking oder in Kooperation mit der Polizei einen Vortrag, wie man sich gegen die aktuellen Betrugsmaschen schützt. Ebenso bietet das BayernLab verschiedene Angebote zum Thema Digitalisierung an. Exkursionen, Führungen und Wanderungen laden zu den unterschiedlichsten Themen ein. So gewähren das Dillinger Krankenhaus, die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL), die Vogtmühle in Steinheim, Blumen Spengler oder die Firmen Grünbeck und Gartner Einblicke hinter die Kulissen. Auch kann man die heimische Natur bei einer Pilz-Exkursion oder einer Vollmondwanderung genauer kennenlernen. Neues und Interessantes erfährt man auch bei den Ausflügen zur Frankfurter Buchmesse oder nach Heidelberg. In Kooperation mit dem Historischen Verein kann man zur Landesausstellung „Barock“ nach Regenburg oder ins Lechfeldmuseum nach Königsbrunn fahren.

Ab Montag kann man sich für die Kurse im neuen Programm der Vhs Dillingen anmelden. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung





Für junge Wissbegierige ist die Rubrik „junge Vhs“ wieder eine Fundgrube. Von Musikgarten, Tierabenteuern im Wald über Weihnachtsbastelei, Nähen, Töpfern und Kochkurse für coole Kids bis hin zu Zumba oder Ballett ist jede Menge geboten. Auch die drei Außenstellen bieten eine bunte Vielfalt an bewährten und neuen Kursen an und leisten somit einen großen und wertvollen Beitrag zum vielfältigen Gesamtprogramm.

Anmeldebeginn ist am Montag, 11. September

Das Vhs-Programmheft Herbst-Winter 2023/24 gibt es ab sofort in den Rathäusern in Dillingen, Höchstädt, Bissingen und der VG Syrgenstein, am Colleg in Dillingen und an zahlreichen weiteren Auslagestellen, sowie online unter www.vhs-dlg.de. Anmeldebeginn für die neuen Kurse ist Montag, 11. September, 7.30 Uhr, das neue Semester beginnt am Montag, 25. September. (AZ)