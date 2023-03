Dillingen/Donau-Ries

Wetterdienst warnt vor Gewittern im Donau-Ries und in Dillingen

In Dillingen und im Donau-Ries kommt es am Montagabend zu schweren Unwettern. Auch Sturmböen können auftreten

In Dillingen und im Donau-Ries kommt es am Montagabend zu Unwettern. Auch Sturmböen sind gemeldet. Und am Mittwoch könnte es glatt werden.

Windböen, Regen und mitunter sogar Hagel: Der Online-Wetterdienst UWR.de meldet für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen an der Donau am Montagabend teils schwere Gewitter. Zudem könne es laut dem Wetterdienst wetter.de in ganz Schwaben zu Sturmböen kommen. Wetter in Dillingen und im Donau-Ries: Regen und Sturm Am Montagabend wird dort vor Windgeschwindigkeiten von 65 bis 89 km/h gewarnt. Am Dienstag könnte sich diese Wetterlage fortsetzen, heißt es. Und am Mittwoch würden fallende Temperaturen erwartet, es könne zu Frost kommen. Dann könnten die Straßen mancherorts glatt werden. (AZ)

