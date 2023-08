18-jähriger Autofahrer prallt bei Donaualtheim gegen mehrere Bäume

Der Fahranfänger war wohl zu schnell unterwegs, als er in Donaualtheim einer Katze ausweichen musste. Sein Auto ist jetzt völlig zerstört.

Ein 18-jähriger Fahranfänger prallte am Sonntag gegen 22.10 Uhr auf der Georg-Graf-Straße in Donaualtheim zuerst mit seinem Pkw gegen einen Zaun und anschließend gegen mehrere Bäume auf dem Grundstück an der Neresheimer Straße. Nach Angaben des 18-Jährigen war er zuvor einer Katze ausgewichen und hatte dann die Kontrolle über seinen BMW verloren, heißt es im Bericht der Polizei. Zudem war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)