Beim Hofball der Hallo Wach rücken die Rettungsschwimmer an

Plus "Baywatch", "Bauer sucht Frau" und eine brennende Schule: Bei ihrem Hofball stimmt die Hallo Wach auf die Faschingssaison ein.

"Dieser eine Moment, wenn du vor der Tür stehst und auf deinen ersten Auftritt vor der Familie und den Freunden hinfieberst, dieser Moment ist endlich da", freut sich Jürgen Kummer, Vorsitzender der Donaualtheimer Hallo Wach. Mit ihm freuen sich nach zwei Jahren Durststrecke nicht nur die Gäste des Hofballs im ausverkauften Dillinger Stadtsaal, sondern vor allem die Aktiven. Kummer dankte den Trainerinnen und Trainern, die es geschafft hatten, alle bei der Stange zu halten, sodass Oberbürgermeister Frank Kunz "über eine neue Bühne im Stadtsaal nachdenken muss, wenn das mit der Hallo Wach so weitergeht".