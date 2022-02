Dillingen

vor 54 Min.

Das Donauside-Festival findet 2022 wieder im Schlosshof Dillingen statt

Das Donauside Festival findet 2022 wieder statt. So der Plan. Der Termin: 16. Juli

Plus Die ersten Tickets für das Musikfestival in Dillingen kann man online schon kaufen. Auch stehen einige Bands für diesen Samstag im Sommer bereits fest.

Von Simone Bronnhuber

Zwei Jahre war es leise im Schlosshof Dillingen. Schuld war die Corona-Pandemie. Doch jetzt wird es wieder laut. Zumindest steht fest: Das Donauside-Festival findet im Sommer 2022 statt. Und den Termin haben die Veranstalter, der Dillinger Kulturring und die Band Killerpilze, auch schon: Samstag, 16. Juli. Dann werden wieder verschiedene Bands den ganzen Tag bis spät in die Nacht mit Live-Musik unter freiem Himmel singen, tanzen und für Stimmung sorgen. Und an Zeiten vor Corona erinnern. So der Plan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen