Dillingen/Donauwörth

vor 19 Min.

Als Ex-Boxweltmeister René Weller das neue Dillinger Hotel testete

Plus Am Dienstagabend ist der einstige Profi-Boxer René Weller gestorben. Noch vor wenigen Jahren war er zu Gast im Landkreis und in Donauwörth.

Von Stephanie Anton, Berthold Veh Artikel anhören Shape

Der Boxsport war seine große Leidenschaft. Mit dem Pforzheimer René Weller ist vor wenigen Tagen einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Kampfsportler nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren gestorben. Vor fünf Jahren war der Ex-Boxweltmeister in Dillingen zu Gast. Zusammen mit seiner Frau Maria testete René Weller das neue Sleepy-Sleepy-Hotel, das Ende 2018 im ehemaligen Kaufhaus Paul eröffnete.

Dem früheren Profi-Boxer, der bereits damals an Demenz erkrankt war, gefiel das Hotel. „Schaut gut aus, das ist alles gemütlich“, sagte der Pforzheimer, der immer noch so cool wie in alten Zeiten wirkte. Weller zeigte die Narben an seinen Händen. „Die Mittelhandknochen habe ich mir alle gebrochen.“ Und seine Frau Maria lobte den Ausnahmeboxer beim Probesitzen auf dem Hotelbett als echten Kämpfer, der immer noch täglich trainiere. Bekannte warnte sie, den Sparringpartner für ihren Mann zu geben. „Er hat schnelle Hände und bricht dir die Rippen“, berichtete Maria Weller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen