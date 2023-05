Dillingen/Donauwörth

Frühere Dillinger Beamtin will dafür sorgen, "dass Berlin besser funktioniert"

Plus Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hat die Donauwörtherin Martina Klement zur neuen Staatssekretärin für Digitales ernannt. So sieht die 42-Jährige ihre Dillinger Zeit.

Für unsere Redaktion war Juristin Martina Klement im Dillinger Landratsamt mehrere Jahre eine wichtige Ansprechpartnerin. Vor der Landtagswahl 2008 etwa erklärte die damalige Stimmkreisleiterin unseren Lesern und Leserinnen die Formalien bei der Abstimmung. 2012 zog es die Donauwörtherin nach Berlin. Martina Klement wurde Referentin und ab 2014 Leiterin im Büro des Parlamentarischen Geschäftsführers der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag.

Die steile Karriere der heute 42-Jährigen findet nun eine Fortsetzung: Regierender Bürgermeister Kai Wegner ( CDU) hat die Donauwörther CSUlerin zur neuen Staatssekretärin für Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung in der Berliner Senatskanzlei ernannt. Als "Chief Digital Officer" ist Klement künftig für die Modernisierung der Verwaltung zuständig. Und da gibt es in Berlin offensichtlich einiges zu tun. Die Verwaltung in der Hauptstadt ist bundesweit in Verruf, im Februar musste etwa die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt werden.

