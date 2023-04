Drei Männer brechen in leer stehendes Reihenhaus in Dillingen ein

Ein 22-, 23- und 24-Jähriger haben Donnerstagnacht die Haustüre eines Hauses in der Höllgasse in Dillingen eingetreten. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall.

Drei Männer sind Donnerstagnacht in ein leer stehendes Reihenhaus in der Höllgasse in Dillingen eingebrochen. Der 22-, 23- und 24-Jährige traten dafür der Polizei zufolge gegen 2.10 Uhr die Haustüre ein. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Beamten. Die Eindringlinge waren erheblich alkoholisiert. An der eingetretenen Haustür verursachten sie einen Schaden von 100 Euro. Die Männer erwarten nun Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. (AZ)