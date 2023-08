Drei Promille: Betrunkener Mann randaliert nachts in Dillingen

Ein 41-Jähriger hat einen Autofahrer durch die offene Scheibe mit der Faust geschlagen. Die Dillinger Polizei musste eingreifen.

In der Nacht auf Samstag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Dillingen zur Königstraße in Dillingen gerufen, da ein 41-jähriger Fußgänger einen Pkw-Fahrer durch die geöffnete Scheibe körperlich anging und mit der Faust geschlagen hatte. Anschließend ist der Täter fußläufig in die Oberdillinger Straße weiter und hat dort auf einen geparkten Lkw eingeschlagen.

Mehr als drei Promille Alkohol im Blut

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde hierbei nichts beschädigt. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der Aggressor mit einem Wert von über drei Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Täter nach der Sachverhaltsaufnahme mit seinem Pkw am Straßenverkehr teilnehmen wird, wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und somit eine mögliche Trunkenheitsfahrt verhindert. (AZ)