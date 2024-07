Dreimal die Traumnote 1,0 an der Dillinger Bona-Realschule

Im Rahmen einer feierlichen Verabschiedung in der Basilika wurden die diesjährigen Abschlussprüflinge der Dillinger St.-Bonaventura-Realschule in ihr weiteres Leben gesendet. In seinem religiösen Impuls wünschte Stadtpfarrer Harald Heinrich den Absolventinnen und Absolventen weiterhin die Unterstützung und Begleitung des mitgehenden Gottes für ihren Lebensweg. Sie sollten aber auch das Erreichte feiern und die anstehenden Tage genießen.

In den Grußworten des Oberbürgermeisters Frank Kunz und des stellvertretenden Landrats Erhard Friegel wurde die Bedeutung der Schulen für den Bildungslandkreis Dillingen hervorgehoben und das Engagement des Schulwerks für den Bona-Campus gelobt. Kunz ehrte die drei Besten des Jahrgangs – Dominik Langer, Annika Peter und Klara Launer – mit dem Silberbarren der Stadt. Außergewöhnlich war, dass alle drei die Traumnote von 1,0 erzielten.

Schulleiter Deppenwiese gibt den Absolventen Segensworte mit

Schulleiter André Deppenwiese schloss sich mit seinen Glückwünschen an und stellte fest, dass dieser Jahrgang in der Spitze mit 15 Schülerinnen und Schülern unter dem Schnitt von 1,5 sehr gute Prüfungsleistungen abgegeben hat. Er gab den jungen Erwachsenen die Segensworte des Franziskus „Pace e Bene“, Frieden und Gutes, für die kommenden guten und schweren Zeiten auf den weiteren Lebensweg mit.

In einer gemeinsamen Rede, vorgetragen von je einer Vertreterin der Abschlussklassen, hielten auch die Absolventinnen und Absolventen ein wenig wehmütig und dankbar Rückschau auf ihre gemeinsame Schulzeit. Danach wünschte Elternbeiratsvorsitzende Anja Hungbaur mit gesanglicher Unterstützung von Andrea Keller allen Abschlussschülerinnen und -schülern sowie ihren Eltern alles Gute, weiteren Zusammenhalt, Gemeinschaft und das Beste für ihre Zukunft. Sie dankte den Eltern, Verwandten, Freunden und Lehrkräften für die Unterstützung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler auch in schweren Zeiten. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Schulband mit zahlreichen Solisten unter der Leitung von Marius Filip und den Chorklassen, dirigiert von Daniel Layer.

Das sind die Absolventen an der Bona-Realschule

Bestanden haben die Abschlussprüfung: Juliana Ackermann, Anna Althammer, Jake Baumann, Luis Becherer, Luis Behringer, Marie Beutmiller, Emilia Binswanger, Hannah Blender, Michelle Böhm, Lena Braun, Melanie Braun, Sophia Brenner, Pablo Brinkmann Schneider, Hannah Bunk, Felix Burger, Mona Demharter, Paula Dietrich, Vanessa Dölle, Paul Eichmann, Anna Fischer, Marisa Fischer, Johanna Freier, Evelyn Gärtner, Julia Gittner, Eva Gomes Santos, Sophie Guffler, Dominik Gufler, Simon Hain, Luisa Harlacher, Anna Häusler, Angelina Heger, Daniel Hirsekorn, Klara Hofweber, Lukas Hörmann, Valentina Hoti, Rosalie Hungbaur, Severin Hungbaur, Leonie Hutter, Nico Joekel, Michelle Kaltenegger, Hannah Kämmereit, Luca Kapfer, Michelle Kornelson, Daria Kühler, Melissa Kurz, Nektarios Kyrou, Dominik Langer, Klara Launer, Anna Lill, Michael Linder, Luca Link, Elina Meier, Stefanie Merz, Juliana Oberschmid, Justin Östreicher, Ledeyna Özel, Tuana Öztürk, Annika Peter, Adrian Pflüger, Elena Philipp, Christoph Poleschner, Tim Poleschner, Martin Randler, Tim Ravoit, Leon Reiser, Mirjam Reiser, Mariella Reiß, Emily Reß, Sarah Rieder, Isabel Rieß, Daniel Rößle, Leander Schadl, Angelique Schander, Florentine Scharf, Jonas Scherer, Samuel Schlereth, Hanna Schmitt, Alexia Schmolka, Johannes Schrell, Leonard Schweyer, Martin Seiler, Juliane Sing, Samuel Steib, Anna Strasser, Linda Strasser, Marlon Stuhlmüller, Elias Stumpf, Thien Tran, Nadine Troch, Maximus Tynges, Emelie Waizenegger, Tobias Walpertinger, Alina Wiedemann, Franziska Winter, Theresa Wittich, Elias Wolf. (AZ)