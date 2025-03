E-Scooter und Rollator in Dillingen geklaut

Am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 16.45 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter am Kasernplatz in Dillingen einen schwarzen Rollator im Wert von etwa 300 Euro. Bereits zwischen Freitag, 7. März, 12 Uhr bis Montag, 7 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Diebe von einem Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße in Dillingen einen versperrten schwarzen E-Scooter vom Hersteller Xiaomi. Der Beuteschaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Diebstahls sowie besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

