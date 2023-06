Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer sind eine Bereicherung für Dillingen

Sie helfen bei Behördendeutsch oder hören einfach nur zu: Die Arbeit der Flüchtlingshelfer im Kreis Dillingen ist wertvoll. Doch sie hat auch ihre Grenzen.

Es ist gut, dass es in Dillingen so viele Hilfsangebote für Geflüchtete gibt. Ohne die Ehrenamtlichen rund um den Vorsitzenden Georg Schrenk und Integrationsmanager Dieter Kogge stünden die Ankommenden im Landkreis deutlich schlechter da. Sie vermitteln Wohnungen, helfen bei Behördengängen und hören zu, wenn traumatisierte Menschen ihre Geschichte erzählen. Sie setzen sich sogar für Migranten ein, die längst integriert sind und dennoch abgeschoben werden sollen. So wie im Fall von Adam Mohamed, der in Lauingen als Altenpfleger arbeitet und im Januar zurück nach Ghana geschickt werden sollte. Er durfte vorerst bleiben.

Die Helfenden im Kreis Dillingen arbeiten leidenschaftlich zusammen

Probleme bei der Wohnungssuche, steigende Preise und Ärger mit Bürokratie machen allen zu schaffen. Doch Menschen, die hier fremd sind, treffen sie besonders. Die Unterstützung der Geflüchteten darf nicht nur an den freiwilligen Helferinnen und Helfern hängen bleiben. Die Behörden müssen mit mehr Geld und Personal ausgestattet werden. Es war ein gutes Zeichen, dass der Landkreis Anfang des Jahres eine neue Stelle schaffen konnte, mit der das Landratsamt die Freiwilligen in der Region unterstützt. Die Erziehungswissenschaftlerin Anastasia Oborowski – sie spricht fließend Russisch – betreut seitdem vor allem Geflüchtete aus der Ukraine. Beim Asyl-Rundgespräch am Dienstagabend wird deutlich, wie leidenschaftlich Schrenk, Kogge und Oborowski zusammenarbeiten.

Flüchtlingsarbeit hat ihre Grenzen

Klar wird am Dienstag aber auch, dass ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit ihre Grenzen hat. Geflüchtete müssen sich auch selbst anstrengen, um hier Fuß zu fassen. Das sagen sowohl Georg Schrenk als auch Dieter Kogge. "Wir fordern von unseren Klienten viel Eigeninitiative", so Kogge. Die Devise muss hier lauten: Hilfe zur Selbsthilfe.

