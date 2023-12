Dillingen

vor 2 Min.

Ein Aufschrei aus der Seele gegen Gewalt und Krieg

Plus Das zu Herzen gehende Konzert in der Dillinger Christkönigskirche mit Annette Schavan, Julius Berger und dem GRAD-Percussion-Duo vereint und spendet Trost.

Von Bo Malsch

„Warum toben Völker?“, das Motto des Konzerts in der Dillinger Christkönigskirche sei ein Aufschrei aus der Seele und eine berechtigte Frage in Zeiten von Gewalt, Krieg und Ohnmacht, sagt Rainer Remmele. In Zeiten, wo laut einer Umfrage des Zentralrats der Juden in Deutschland jede dritte Gemeinde von antisemitischen Angriffen betroffen ist, ein polnischer Parlamentsabgeordneter einen Chanukka-Leuchter mit einem Feuerlöscher löscht und in Berlin 3200 Menschen auf die Straße gehen, um gegen Antisemitismus zu protestieren. Deshalb sei das Konzert am Dienstagabend umso bedeutender. In der Christkönigskirche versammeln sich Dillinger Bürgerinnen und Bürger, um einem Konzert besonderer Art zu lauschen.

Denn das Quartett vertont die Psalmen mit Kompositionen des bekannten Schweizer Musikers Ernest Bloch. Dabei rezitiert Annette Schavan, ehemalige Bundesministerin für Bildung und Kultur, die Texte, Professor Julius Berger ist Solist am Violoncello und das GRAD-Percussion-Duo mit Andrei Pushkarev, geboren in Kiew, und Pavel Beliaev, geboren in Minsk, spielen auf dem Vibrafon und der Marimba. „Die Psalmen begleiteten die Gruppe nun schon ein Jahr“, sagt Schavan. In dieser Zeit beschäftigten sich die Beteiligten intensiv mit Ernest Blochs Kompositionen. Komponist und Improvisator Andrei Pushkarev bearbeitete die Stücke für die Besetzung des Quartetts.

