Ein Buch mit selbst sprechenden Bildern und alltagstauglichen Impulsen

Plus Die Zusammenarbeit von Schwester Animata Probst und Pfarrer Hermann Fink bringt ein besonderes Werk hervor. Zwei Buchseiten stehen exemplarisch für Regens Wagner.

Als er 1973 die erste Bildtafel von Schwester Animata – das Motiv des göttlichen Kindes – als Weihnachtsgeschenk für seine Mutter erbeten hat, legte Pfarrer Hermann Fink den Grundstein für seine Sammlung von kleinen, bestickten Kunstwerken. 50 davon sind inzwischen in den Räumen der ehemaligen Paramentenwerkstatt von Regens Wagner Dillingen zu finden. Um sie anzuschauen, braucht man nicht unbedingt die heutigen Begegnungsräume zu besuchen: Inzwischen gibt es ein Buch, das im Schwabenverlag erschienen ist, mit dem Titel „Mit Jesus auf dem Weg des Lebens“.