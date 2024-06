Ein Drittel der Dillinger Bona-Abiturienten hat einen 1er-Schnitt

Mit dem Motto „Pirates of the CarABIan“ werden die 43 Absolventen des Dillinger St-Bonaventura-Gymnasiums feierlich verabschiedet.

Jetzt bricht für die Abiturienten des St.-Bonaventura-Gymnasiums mit dem Motto „Pirates of the CarABIan“ ein neues Lebensabenteuer an. Im Rahmen einer persönlichen Abiturfeier wurde den Schülern und Schülerinnen am Freitag das langersehnte Abiturzeugnis feierlich überreicht.

Die Schüler bewiesen ihr musikalisches Können mit klangstarken Solo-Beiträgen. Schulleiter Franz Haider lobte die herausragenden Ergebnisse des Jahrgangs. Rund ein Drittel der Absolventinnen und Absolventen beendete seine Schullaufbahn mit einem 1er-Schnitt. „Eure Leistungsbereitschaft ist euer Antrieb. Auch wenn es Stürme geben kann, seid ihr sehr gut darauf vorbereitet!“, betonte der Schulleiter.

Zwei Abiturientinnen erreichen einen Abi-Schnitt von 1,1

Der ranghöchste Kapitän ist jedoch Linda Mosena mit einem Traum-Abiturdurchschnitt von 1,1. Als Staff-Captain sticht Lea Scherer (1,1) an ihrer Seite in See, gefolgt von Emmi Karl (1,4). Oberstufenkoordinatorin Sandra Bulla veranschaulichte in ihrer Rede, dass die Abiturienten „den Mut aufbringen sollen, sich hohe und weite Ziele zu stecken.“ Mit viel Humor griffen Elisa Frapscha und Laura Wegner den oft herausfordernden Schulalltag auf. Die beiden bedankten sich bei den Lehrern und Lehrerinnen für die großartige Unterstützung und ihr offenes Ohr.

Dillingens OB: „Das Bona hat Ihnen insbesondere Werte mitgegeben"

Die Elternbeiratsvorsitzenden, Kathrin Wunderlich und Tanja Wulz, forderten die Absolventen dazu auf, Spuren in der Welt zu hinterlassen. Auch die Bona-Gemeinschaft wurde von Landrat Markus Müller gelobt: „Wir brauchen gerade zukünftig genau diese Menschlichkeit.“ Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz hob zudem hervor, dass die Absolventen zurecht stolz auf sich sein können, die Stadt Dillingen sei es auch. Der Rathauschef fügte hinzu: „Das Bona hat ihnen insbesondere Werte mitgegeben – das ist wichtiger als Wissen für das persönliche Glück.“

Der anschließende Gottesdienst in der Basilika stellte der Höhepunkt des Vormittags dar. Dillingens Stadtpfarrer Pfarrer Msgr. Harald Heinrich gab den Abiturienten eine Botschaft der Sicherheit mit. “Brecht auf, nun seid ihr der Kapitän eurer Zukunft. Gott wird dabei stets euer Weggefährte sein“, sagte der Monsignore. Dafür wünscht die ganze Bona-Schulgemeinschaft stets guten Rückenwind und Gottes Segen.

Insgesamt haben 43 Schülerinnen und Schüler am Bonaventura-Gymnasium die Reifeprüfung bestanden. Dies sind: Maximilian Bachmann, Höchstädt; Gabriel Calvimontes Bollmann, Dillingen; Oliver Dann, Schretzheim; Timo Egelhofer, Fristingen; Charleen Engling, Donauwörth; Vanessa Fink, Dillingen; Angelina Foth, Dillingen; Elisa Frapscha, Zusamzell; Joseph Haas, Gundelfingen; Kimberly Hirsch, Bächingen; Julia Hörbrand, Fristingen; Emmi Karl, Wertingen; Johanna Käßmair, Villenbach; Aaron Kerker, Deisenhofen; Dimitri Kitajew, Unterglauheim; Lara Klauser, Zusamzell; Miriam Kling, Gundelfingen; Sarah Knötzinger, Weisingen; Hannah Kollmann, Donaumünster; Theresa Konrad, Bissingen; Franz Kreygenfeld, Rain; Ida Kreygenfeld, Rain; Antonia Mayrshofer, Tapfheim; Anna Meßner, Buttenwiesen; Madeleine Meyer, Ellerbach; Joanna Michel, Dillingen; Linda Mosena, Rain; Denisa Popa, Höchstädt; Sophia Pyrlik, Altenmünster; Franziska Reiter, Mörslingen; Lioba Reiter, Wertingen; Lea Scherer, Lutzingen; Antonia Scheu, Gundelfingen; Leoni Schmolka, Höchstädt; Annabelle Schmunk, Höchstädt; Hanna Schweizer, Dillingen; Jessica Seidl, Unterschöneberg; Julia Stegmüller, Eppisburg; Hannah Vollmer, Dillingen; Laura Wegner, Dillingen; Larissa Weiß, Dillingen. Zwei Absolventen wollten keine namentliche Nennung.