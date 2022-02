Ein Film über die Dillinger St.-Ulrichs-Stiftung

Mit einem Film präsentiert sich die von Landkreis und Stadt Dillingen 1993 gegründete Europäische St.-Ulrichs-Stiftung ab sofort auf Youtube. Was dahintersteckt.

Den Ulrichspreis von Stadt und Landkreis Dillingen haben bereits viele verdiente Persönlichkeiten erhalten. Seien es Wolfgang Schäuble oder Anne-Sophie Mutter. Zuletzt wurde der Preis an den ehemaligen Bundesentwicklungsminister Gerd Müller überreicht. Wegen der Corona-Pandemie wurde ihm Preis in Berlin überbracht. Nun gibt es einen Film auf Youtube. Er dauert laut Pressemitteilung 13 Minuten und stellt die von Landkreis und Stadt Dillingen im Jahr 1993 gegründete Europäische St.-Ulrichs-Stiftung vor.

Wie Dillingens Landrat Leo Schrell, der auch Stiftungsvorsitzender ist, sagte, hat Anja Lupfer Regie geführt. Bei der Preisverleihung im Jahr 2014 an „Miteinander für Europa“ hat die Stiftung die Filmemacherin erstmals mit der Übertragung und Dokumentation der Preisverleihung beauftragt. So hat Lupfer mit ihrem Team auch den Livestream zur Preisverleihung an Müller im vergangenen Jahr in Berlin organisiert.

Was war der Anlass für die Gründung der Stiftung?

Der Imagefilm dokumentiert insbesondere den Anlass der Gründung der Stiftung sowie den vorrangigen Stiftungszweck. Dieser besteht darin, alle zwei Jahre den mit 10.000 Euro dotierten Europäischen St.-Ulrichs-Preis an Persönlichkeiten zu verleihen, die Europa geprägt und bereichert haben.

Dabei stehen Menschen und Organisationen im Vordergrund, die sich in ihrem Wirken in Politik und Gesellschaft sowie in Kultur und Religion für ein gelungenes Miteinander einsetzen und Demokratie, Friede und Verständigung im europäischen Haus fördern.

Ein Impuls für die Einheit Europas

Die Gründung der Stiftung fand im Jahr 1993 auf Initiative des damaligen Landrats Dr. Anton Dietrich statt. Anlass war die Heiligsprechung des Bischofs Ulrich, dem Patron des Bistums Augsburg, vor damals exakt 1000 Jahren. Dieses Jubiläum fiel in eine entscheidende Zeit für die Zukunft Europas.

Mit der Gründung der Stiftung und der Verwirklichung des Stiftungszwecks soll der Einheit Europas in christlich-abendländischer Tradition und im Geiste des heiligen Ulrich ein Impuls gegeben werden.

Die Reihe der Preisträger

Seit Gründung der Stiftung wurde der Europäische St.-Ulrichs-Preis an insgesamt 13 Personen und Initiativen, die sich insbesondere in den Bereichen, Politik, Kirche, Kultur und sozialem Engagement verdient gemacht haben, verliehen. Erster Preisträger war im Jahr 1993 der damalige Bischof von Oppeln, Professor Alfons Nossol. Ihm folgten Persönlichkeiten wie Alois Mock (Vizekanzler und Außenminister a.D. der Republik Österreich), der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl, der frühere Bundespräsident Roman Herzog, die Publizistin und Mitherausgeberin der Zeit, Marion Gräfin Dönhoff, die Gemeinschaft Sant’Egidio, der Erzbischof von Prag, Miloslav Kardinal Vlk, Anne-Sophie Mutter, Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa, „Miteinander für Europa“ als internationales Netzwerk bestehend aus 300 christlichen Bewegungen, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sowie die Nothilfeorganisation „Ärzte ohne Grenzen“.

Der Imagefilm geht in jeweils kurzen Sequenzen und Bildeinblendungen auf die Preisträger und deren Wirken ein. Zudem dokumentiert der Film die Verleihung des Europäischen St.-Ulrichs-Preises 2020 an den damaligen Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, die erst im Juni 2021 wegen der Corona-Pandemie im Deutschen Bundestag stattfinden konnte. „Ich kann nur empfehlen, sich den Film in Ruhe anzusehen und sich dabei an vergangene Preisverleihungen sowie schöne Momente mit honorigen Persönlichkeiten zu erinnern“, zeigt sich Schrell begeistert über das gelungene Werk.

Der Imagefilm ist über die Internetseite des Landkreises www.landkreis-dillingen.de unter der Rubrik Bildung & Kultur abrufbar. (pol)