Dillingen

15:15 Uhr

Ein FOS-Abschluss bietet viele berufliche Möglichkeiten

Plus Sowohl in Wertingen als auch in Dillingen gibt es eine Fachoberschule. Nur scheint gerade die Dillinger, die noch recht neu ist, relativ unbekannt. Dabei bietet das Fachabitur viele Chancen.

Von Cordula Homann

Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es die Dillinger St.-Bonaventura-Fachoberschule (FOS) mit einem Zweig Wirtschaft/Verwaltung und einem für Technik. Noch bis Freitag, 18. März, kann man sich dafür bewerben. Welche Wege das Fachabi eröffnet, zeigen etwa diese zwei Beispiele:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

