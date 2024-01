Ein ganz besonderer Gottesdienst in ukrainischer Sprache

Pfarrer Bogdan Sabalo hält in der Dillinger Christkönigskirche einen Weihnachtsgottesdienst in ukrainischer Sprache.

Der Weihnachtsgottesdienst in ukrainischer Sprache, gehalten von Pfarrer Bogdan Sabalo von der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche Augsburg in der Dillinger Christkönigskirche, war für die Teilnehmenden, die nicht aus der Ukraine kamen, ein besonderes Erlebnis. Die Geflüchteten wurden durch den Gottesdienst an Weihnachten in der Heimat erinnert.

Pfarrer Bogdan Sabola sprach in seiner Predigt darüber, wie man Weihnachten richtig feiern könne, sowie über die Geschichte des Festes. Er verlas Gebete für die Gesundheit jener Menschen, die Gottes Segen brauchen sowie eine kürzlich im Krankenhaus in Augsburg verstorbene Ukrainerin. Während der Liturgie hatten diejenigen, die die Kommunion empfangen wollten, die Gelegenheit dazu.

Während des Gottesdienstes sprach der Priester ein Gebet für den Frieden und die Gesundheit aller Einwohner der Ukraine, der Soldaten, aller Familien, die auf ihre Verwandten aus dem Krieg warten, sowie für die Menschen, die den Kriegsflüchtlingen in Deutschland und in der ganzen Welt helfen. Er dankte allen, die an der Organisation des Festes für alle orthodoxen Christen teilnahmen und ihm die Ehre erwiesen hatten, die Liturgie durchzuführen, sowie den Gottesdienstbesuchern für ihr Kommen.

Im Anschluss sang Diakon i.R. Xaver Käser mit den Gläubigen deutsche Weihnachtslieder. Der Vorsitzende der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration, Georg Schrenk, der den Gottesdienst initiiert hatte, überreichte Pfarrer Bogdan Sabalo ein kleines Geschenk, versprach zum Osterfest wieder einen Gottesdienst auszurichten und wünschte allen Anwesenden Glück, Frieden und Gottes Segen für das Jahr 2024.