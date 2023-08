Ein letzter Gottesdienst mit dem Pfarrer-Ehepaar Peiser

Gerhild und Christian Peiser sind nach nur einem Jahr Wirken in Dillingen verabschiedet worden.

Pfarrerin und Pfarrer Gerhild und Christian Peiser sid nach nur einem Jahr Wirken in Dillingen im Rahmen eines Festgottesdienstes von Dekan Jürgen Pommer verabschiedet und von ihren Pflichten entbunden, begleitet von Fürbitte und Segen. In ihrer Predigt über den Schatz im Acker wünschten beide den Gläubigen der Kirchengemeinde, die Perle des Himmelreich immer wieder neu zu suchen und den Schatz aus dem Acker zu heben – in der festen Zuversicht, dass der gute und barmherzige Gott die Gemeinde im Blick hat.

Nun geht es nach Bayreuth

Bei den anschließenden Grußworten würdigten Landrat Markus Müller, Oberbürgermeister Frank Kunz, Dr. Doris Roller und Pfarrer Wolfram Schrimpf für die Region und Norbert Bender für den Kirchenvorstand in sehr wertschätzender Weise das Wirken des Pfarrerehepaars in Stadt und Landkreis, in Kirchengemeinde und kirchlicher Region Dillinger Land. Die Feierlichkeiten endeten mit einem Empfang im Gemeindehaus, bei dem die Gemeinde nochmals persönlich gute Wünsche den Geistlichen mit auf den Weg gab. Ab September werden beide neue Stellen im Dekanatsbezirk Bayreuth wahrnehmen. (AZ)