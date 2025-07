Ein musikalischer Cocktail

Einen besonderen Abend kündigte Schulleiterin Beate Merkel-Nagy den Gästen des „Sailer“ an und eröffnete die Veranstaltung mit einem Ausblick auf die nahenden Sommerferien nach einem anstrengenden Schuljahr. Was gehört zu den Sommerferien? Natürlich ein Cocktail. Den servierten die Mitwirkenden in musikalischer Form. Merkmal eines guten Cocktails ist gerade die Vielfalt an Zutaten, die von den verschiedenen Ensembles kommt - so auch an diesem Abend. Anspruchsvolles steuerten die Streicher (Leitung: Severine Pehl) bei. Dank intensiver Aufbauarbeit wagten sie sich an Stücke Vivaldis, unterstützt durch die Solistinnen Sophie Diekmann und Ceren Toprak. Eine tüchtige Portion Urlaubsstimmung fügten „die Kleinen“ hinzu: Der Unterstufenchor (Leitung: Magdalena Burr) entführte mit dem „Urwaldsong“ auch gestisch in den Dschungel.

Die Klasse 5e hatte mit Musiklehrerin Nadine Schiffelholz unter anderem „Somewhere over the Rainbow“ einstudiert und begleitete sich selbst auf Ukulelen. Inspiriert von der Begeisterung Magdalena Burrs, bot der Schulchor viele Stücke, deren rhythmische Verschiebungen und anspruchsvolle mehrstimmige Partien, etwa in Leonhard Cohens „Halleluja“, von musikalischer Qualität zeugten. Celina Mehringer versetzte dem Hollywood-Feeling mit ihrem „Shoop Shoop Song“ noch eine Portion Feuer.

Icon Vergrößern Schülerinnen und Schüler des Sailer bedanken sich abschließend bei den Musiklehrkräften. Foto: Julia Winter Icon Schließen Schließen Schülerinnen und Schüler des Sailer bedanken sich abschließend bei den Musiklehrkräften. Foto: Julia Winter

Abgerundet wurde der Cocktail durch Stücke der „BrickRoadBrass“, einem Lehrkräfte-Quintett unter Felix Mack, und des Projektchors. Er wurde aus Anlass des 475. Schuljubiläum ins Leben gerufen und in ihm sind Generationen von Mitgliedern der Schulfamilie vertreten. Ein besonderes Zeugnis der engen Verbundenheit mit dem „Sailer“. Er beschloss mit „Goodnight, Sweetheart“ das Konzert. Wann ist ein Konzert gelungen? Sicherlich dann, wenn das Publikum von der harten Arbeit, die im Vorfeld geleistet wurde, nichts merkt, aber auch, wenn die Musizierenden selbst auf der Bühne alle Anstrengungen vergessen können.

