Ein Projekt war für den Dillinger Stadtbaumeister das schönste

Plus Stadtbaumeister Bernhard Adler hat fast 20 Jahre lang an der Entwicklung Dillingens mitgearbeitet. Jetzt tritt der 65-Jährige in den Ruhestand und engagiert sich weiter in drei Bereichen.

Von Berthold Veh

Der Mann verfügt über Humor und eine wohltuende Selbstironie. Als Stadtbaumeister Bernhard Adler am Montagabend in der Dillinger Ratssitzung verabschiedet wird, zitiert er das Motto, mit dem er vor fast 20 Jahren seine Stelle im Schwäbischen Rom angetreten hat. „Ich sehe mich als Dienstleister“, ließ Adler damals unsere Redaktion wissen. Und bei seinem Abschied sagt der scheidende Stadtbaumeister. „Ich hoffe, ich hab halbwegs gut gedient – und leidlich gut verdient.“ Der 65-Jährige fügt hinzu: „Hoffentlich hab ich ausreichend gut geleistet und mir nicht viele Fehler geleistet.“

