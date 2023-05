Dillingen

Schwabentag im Taxispark: "Ein schöner Tag für die ganze Familie"

Zum Schwabentag laden der Bezirk Schwaben und die Stadt Dillingen am Sonntag, 21. Mai, in den Taxispark ein. Gesundheitsthemen, unter anderem auch die Kneipp-Lehre, spielen dabei die Hauptrolle.

Von Katharina Indrich

Wie kam es dazu, dass der diesjährige Schwabentag in Dillingen stattfindet?



Oberbürgermeister Frank Kunz: Dillingen hat sich hierauf beim Bezirk Schwaben beworben – mit einem Konzept, das die körperliche und seelische Gesundheit in den Mittelpunkt stellt. Der Kulturausschuss des Bezirks unter Vorsitz von Bezirkstagspräsident Martin Sailer beschloss dann vergangenes Jahr, dass Dillingen 2023 Ausrichter sein darf. Darüber freuen wir uns. Wer ist an diesem Tag mit im Boot?



Kunz: "gesUNDgemeinsam" lautet das Motto der Veranstaltung. Es bringt zum Ausdruck, dass wir bei uns in Dillingen und ebenso der Bezirk Schwaben die Gesundheit als große Gemeinschaftsaufgabe sehen. Mit dabei beim Schwabentag sind aus diesem Grund neben vielen weiteren Ausstellern auch Regens-Wagner und die Lebenshilfe, unser Kneipp-Verein und die Kneippkita in Fristingen sowie das Krankenhaus oder auch die Rettungsorganisationen. Der Kulturring unterstützt bei der Vorbereitung und Durchführung. Was wird alles geboten sein?



Kunz: Es soll ein schöner Tag für die ganze Familie sein. Hierzu gehört ein buntes und kostenloses Angebot für Kinder – mit allem, was dazugehört. Leckeres Essen ist ebenfalls geboten, dazu verschiedene Livemusik. Und dann ist da das reichhaltige Informations- und Mitmachprogramm, das sich an alle Generationen richtet und Wissenswertes rund um die Gesundheit bietet. Wir feiern diesen Tag im Taxispark: Je nach Wetter wird das Angebot entweder in Zelten oder unter freiem Himmel präsentiert – wir sind auf alles vorbereitet.

Info: Der Schwabentag wird um 11 Uhr von Bezirkstagspräsident Martin Sailer und Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz eröffnet. Bis um 18 Uhr wird ein vielfältiges Programm rund um die Gesundheit geboten.

