Lions-Benefizkonzert: Ein unvergesslicher Abend für den guten Zweck

Plus Dass Musik Freude macht und Menschen zusammenbringt, ist bekannt. Dass man dabei auch noch Gutes tun kann, das hat der Lions-Club Dillingen eindrucksvoll bewiesen.

Die Idee sei bei einem Besuch beim befreundeten Lions-Club in Passau vergangenes Jahr gekommen. Bei den Freunden sei solch ein Benefizkonzert bereits Tradition, schilderte es der Dillinger Lions-Club-Präsident Siegfried Horn. Und aus einer Idee entstand etwas, das sich mehr als sehen (und hören) lassen konnte. Am vergangenen Freitag fand im Dillinger Stadtsaal ein Lions-Benefizkonzert statt - eine gelungene Veranstaltung für den guten Zweck.

"We serve“ ist das Motto von den Lions bereits seit über 100 Jahren. Über vier Millionen Mitglieder weltweit, davon mehr als 50.000 in Deutschland haben sich dazu verpflichtet und so konnten alleine vergangenes Jahr 8,4 Millionen Euro für soziale und humanitäre Projekte erarbeitet werden. Mit diesem Geld wurde unter anderem die Aufbauhilfe im Ahrtal unterstützt oder die Trinkwasserversorgung in Afrika gefördert. Ein besonderen Dank möchte der Dillinger Präsident Horn aber an diesem Abend all den Helfern und Helferinnen, aber auch den Eltern und Musikern und Musikerinnen aussprechen. Die Einnahmen aus dem Konzert kommen zu hundert Prozent der Musikförderung an Schulen zugute. Spenden über das Eintrittsgeld hinaus würden daher gerne noch angenommen, wie er sagte. Landrat Markus Müller begrüßte als Schirmherr der Veranstaltung die anwesende Politprominenz und Sarah Straub als Moderatorin. Er sei stolz, welche überregionalen Talente "der Landkreis bereits hervorgebracht" habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

