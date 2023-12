Dillingen

vor 18 Min.

Ein Weihnachtskonzert in Dillingen mit Gänsehaut-Momenten

Plus Das Konzert des Heeresmusikkorps Ulm in der Dillinger Basilika St. Peter ist ein besonderer Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit, bei dem es heuer auch mahnende Worte gab.

Von Bo Malsch Artikel anhören Shape

Die Basilika St. Peter in Dillingen ist an diesem Mittwochabend bis auf den letzten Platz besetzt. Selbst auf der Empore und dem Mittelgang sitzen Menschen in warme Mäntel gehüllt. Denn an diesem Abend wird das Heeresmusikkorps Ulm die Dillinger in Weihnachtsstimmung versetzen. Für eine Zuhörerin, die bis jetzt kein Konzert verpasste, ist der Besuch auch dieses Jahr wieder ein Muss. Das Musikkoprs liefert beeindruckende Klänge – und wichtige Denkanstöße.

Als die erste Klarinette anstimmt, wird es im Kirchenraum ganz still und schon erklingt „Tochter Zion“ von Félix Alexandre Guilmant. Das diesjährige Programm ist vielfältig und beeindruckend. Sanfte, schwelgende Töne des Stücks „Lux Aurumque“ von Eric Whitacre sind zu hören und sorgen für einen Gänsehautmoment. „Licht und Gold“ lautet die Übersetzung der lateinischen Worte, und das Licht der Kerzen und das Gold an den Wänden der Basilika entsprechen genau dem Titel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen