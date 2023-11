Dillingen

06:10 Uhr

Ehemaliges GVD-Gelände: Ein weiterer Schritt zum neuen Dillinger Wohnquartier

Plus Der Dillinger Stadtrat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gelände der ehemaligen Glasveredelung Dillingen.

Von Berthold Veh

Es ist ein 15.000 Quadratmeter großes Grundstück am Fuß der Altstadt, das Areal der einstigen Glasveredelung Dillingen (GVD). Die Stadt möchte das eineinhalb Fußballfelder große ehemalige Industriegelände zu einem Wohnquartier umgestalten und dabei das Optimum herausholen. Dafür betreibt Dillingen einigen Aufwand. Bürger und Bürgerinnen wurden in einer Umfrage nach ihren Ideen befragt. Dabei standen Themen wie Wohnen im Alter und günstige Wohnungen für Familien ganz vorn auf der Wunschliste. Zudem lobten die Kreisstadt und ihr Kommunalunternehmen, dem das Grundstück gehört, einen städtebaulichen Ideenwettbewerb aus, an dem sich 13 Architekturbüros und ebenso viele Landschaftsarchitekten beteiligten.

Im Zentrum des Entwurfs steht ein grüner Park

Als Sieger präsentierte die Stadt Dillingen im Sommer des vergangenen Jahres die Firmen Hahn Wensch Architekten (München) und Lex-Kerfers Landschaftsarchitekten (Bockhorn). Fünf U-förmige Gebäude könnten nach den Vorstellungen der Gewinner auf dem GVD-Areal errichtet werden. Im Zentrum des Entwurfs steht ein grüner Park, der auch als Versickerungsfläche funktionieren würde. Er bilde eine grüne Lunge, zu der sich die privaten Höfe der Wohnhäuser orientieren. "Der Entwurf verspricht eine hohe Wohn- und Lebensqualität", betonte die Jury vor gut einem Jahr.

