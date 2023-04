Dillingen

vor 17 Min.

Einbrecher stehlen Geld aus Gaststätte in Dillingen

Einbrecher haben am Dienstag in einer Gaststätte in Dillingen Geld gestohlen.

Artikel anhören Shape

Unbekannte Personen sind am Dienstagabend in ein Restaurant in der Rosenstraße in Dillingen eingebrochen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Einbrecher haben sich am Dienstag gewaltsam Zugang in die Räume einer Gaststätte in der Rosenstraße in Dillingen verschafft. Die Tat ereignete sich der Polizei zufolge zwischen 19 Uhr und 5 Uhr. Aus dem Möbeltresor im Restaurant entwendeten sie einen Geldbetrag in noch nicht bekannter Höhe. Die Beamten ermitteln noch den Schaden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

Themen folgen